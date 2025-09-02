Συγκρούσεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή

Ενταση χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να καταγγέλλουν ως άκυρη την ψηφοφορία για Βορίδη και Αυγενάκη ● Στις 15 Σεπτεμβρίου η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής

Στις 15 Σεπτεμβρίου και μετά, όπως ήταν γνωστό, τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ανοίγουν στη Βουλή οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης σε ετοιμότητα ώστε να μην επιτρέψουν να εξελιχθεί η διαδικασία κατά τον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση για να αποφύγει την πλήρη αποκάλυψη του «γαλάζιου» σκανδάλου των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ηδη χθες στη Διάσκεψη των Προέδρων το ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε πως θα επαναφέρει με ένταση το αίτημα για νέα ψηφοφορία, καθώς κατά τη Χαρ. Τρικούπη (όπως άλλωστε και για το σύνολο της αντιπολίτευσης) θεωρείται άκυρη η διαδικασία που προηγήθηκε και οργανώθηκε από το Μαξίμου με κατάχρηση της επιστολικής ψήφου για τη συγκρότηση Εξεταστικής, ώστε να αποφευχθεί η παραπομπή Βορίδη - Αυγενάκη σε Προανακριτική.

«Το ΠΑΣΟΚ θα φέρνει και θα ξαναφέρνει το θέμα... Η ψηφοφορία ήταν παράνομη και άκυρη» δήλωσε στο περιστύλιο της Βουλής ο Παναγιώτης Δουδωνής, προσθέτοντας κατηγορηματικά ότι «παρά τις αντισυνταγματικές και αντικοινοβουλευτικές διαδικασίες που επιχείρησε η κυβέρνηση, θα λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό και δεν θα υπάρξει καμία συγκάλυψη για τους δύο πρώην υπουργούς».

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και η Νέα Αριστερά κατήγγειλαν με επιστολές (χωριστές), για ακόμα μία φορά, τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της κυβέρνησης υποστηρίζοντας επίσης πως η διαδικασία ήταν άκυρη.

Οπως έγινε γνωστό, ο Νικήτας Κακλαμάνης έθεσε -περισσότερο για τους τύπους- το ζήτημα σε ψηφοφορία με το ερώτημα εάν μπορεί η Διάσκεψη να ανατρέψει απόφαση της Ολομέλειας. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων αποχώρησαν, οπότε η πλειοψηφία γνωμοδότησε πως αυτό που προβλέπεται είναι το αντίστροφο, δηλαδή από την Ολομέλεια να ακυρωθεί απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από τα κόμματα να τοποθετηθούν, με διορία ενός μήνα, για την εφεξής χρήση της επιστολικής ψήφου, εάν δηλαδή προτιμούν να συνεχιστεί να εφαρμόζεται «χαλαρά» όπως συμβαίνει σήμερα, ή αυστηρά, όπως ορίζει ο ΚτΒ. Το ζήτημα θα συζητηθεί στη Διάσκεψη στις αρχές Οκτωβρίου.

Στην πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής (15/9 ημέρα Δευτέρα) θα εκλεγεί, ως είθισται, το προεδρείο της επιτροπής. Υπενθυμίζεται ότι η συγκρότησή της εγκρίθηκε με 166 ψήφους από τους «γαλάζιους» βουλευτές (με τον τακτικισμό της επιστολικής αποφεύχθηκαν άλλωστε και οι διαρροές στην Κ.Ο. της Ν.Δ.), από την Πλεύση Ελευθερίας και από ορισμένους ανεξάρτητους.

Το εύρος της διερεύνησης ορίστηκε στην τριαντακονταετία σχεδόν (από το 1998 συγκεκριμένα), εξυπηρετώντας έτσι την επικοινωνιακή φόρμουλα της κυβέρνησης περί διάχυσης ευθυνών, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να αγανακτεί και να απορεί πότε ακριβώς -και εάν τελικά- το Μαξίμου θα επιτρέψει να φτάσει η συζήτηση στον «φραπέ» και στον «χασάπη».