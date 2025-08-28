Συντονισμένα αντιπολιτευτικά πυρά στο αντεργατικό νομοσχέδιο για το δημόσιο

Τα βέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης δέχθηκε την Πέμπτη η κυβέρνηση και ιδιαιτερα το υπουργείο Εσωτερικών υπό την ηγεσία του Θόδωρου Λιβάνιου, στο πλαίσιο της συζήτησης της Ολομέλειας με θέμα το νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση το οποίο ως γνωστόν φέρνει κατάργηση της μονιμότητας δια της πλαγίας οδού.

Οποιο και αν είναι το πρόβλημα, η λύση που προωθεί η κυβέρνηση είναι οι απολύσεις στο Δημόσιο ώστε να στελεχωθούν όλες οι θέσεις με απολύτως ελεγχόμενους υπαλλήλους. Ακόμα και «γαλάζιοι» συνδικαλιστές αντιδρούν έντονα στο πειθαρχικό νομοσχέδιο, που προβλέπει εξοντωτικές ποινές και θα λειτουργήσει ως τέλεια αφορμή για «ξεκαθάρισμα» στους κρατικούς φορείς. Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου μέσα στη βουλή, έξω από αυτήν πραγματοποιήθηκε μαζική απεργιακή κινητοποίηση και πορεία της ΑΔΕΔΥ και των ανά κλάδο συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων του δημοσίου.

Γερουλάνος: Ανεπαρκής η κυβέρνηση - Απαιτεί από τους υπαλλήλους, πράγματα που η ίδια παραλείπει

Για μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε αποδρομή και προτιμά να αξιολογεί τους άλλους ενώ αρνείται την αυτοαξιολόγησή της, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, κατά την ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής. «Δεδομένου ότι το Δημόσιο έχει ανάγκη από ριζικές μεταρρυθμίσεις, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να αποφύγει την αξιολόγηση που απαιτεί η ελληνική κοινωνία», ανέφερε.

Ο κ. Γερουλάνος αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να περιμένουν οι πολίτες λύσεις από αυστηρότερες ποινές στους δημόσιους υπαλλήλους, όταν οι ίδιοι οι υπουργοί δεν εφαρμόζουν τις αρχές που ζητούν από τους άλλους. Επισημαίνοντας τη διαχρονική αδυναμία της κυβέρνησης να θέσει στόχους και να σχεδιάσει τη λειτουργία του κράτους, κατέληξε: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο ποταπό από το να ζητάς από άλλους, αυτό που δεν είσαι έτοιμος να κάνεις ο ίδιος. Αυτό δείχνει την αδυναμία της κυβέρνησης να αναλάβει την ευθύνη της».

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική για τη λειτουργία του κράτους: «Μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης όπου δε βάλατε στόχους, δεν φτιάξατε δομές, δεν σχεδιάσατε οργανογράμματα, δεν περιγράψατε αρμοδιότητες, μετά από έξι χρόνια που συνεχίσατε να ταλαιπωρείτε τον κόσμο, συνεχίσατε να τον έχετε σε κρατική ομηρία, συνεχίσατε να τον αφήνετε ανήμπορο να κάνει αυτά που θέλει και μπορεί να κάνει, διότι αυτό σας βολεύει, εσείς έρχεστε και λέτε: «Μη σας νοιάζει. Τον βλέπετε αυτόν τον υπάλληλο; Θα του ρίξω μια καμπάνα και όλα σου τα θέματα θα λυθούν δια μαγείας». Και τα ερωτήματα είναι δύο: Ποιον κοροϊδεύετε; Και για πόσο ακόμα πιστεύετε ότι θα τον κοροϊδεύετε»;

Ο κ. Γερουλάνος ανέφερε ότι το ερώτημα του συναδέλφου του, Παναγιώτη Δουδωνή, αφορά όλους: Πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές στις Περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών; Απευθυνόμενος στον υπουργό Εσωτερικών, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη ψηφοφορία πριν τη διακοπή του καλοκαιριού αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να υποβαθμίζει τους θεσμούς και τους βουλευτές, προκειμένου να προστατεύσει τους υπουργούς και τον εαυτό της από κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Φάμελλος: Το νομοσχέδιο φέρνει αδιαφάνεια, τιμωρητικότητα και φίμωση

Σκληρή και συνολική επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από το βήμα του Κοινοβουλίου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή το νομοσχέδιο για την Δημόσια Διοίκηση. Είπε ότι «δεν υπηρετεί τον στόχο της ισχυρής Πολιτείας» και σημείωσε: «Υπάρχει το ερώτημα: Απαιτείται σοβαρή μεταρρύθμιση στην Δημόσια Δικοίκηση; Σαφέστατα, αλλά αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση είναι δόλια υποχώρηση. Η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοθέτημα που έχει μέσα τιμωρητικά επικοινωνιακά εργαλεία, αδιαφανή, στημένα κομματικά, που φέρνει την Ελλάδα στην εποχή της ΕΡΕ.

Η μόνη αριστεία της κυβέρνησης είναι στην προπαγάνδα, στις υποκλοπές, στην συγκάλυψη, στα σκάνδαλα, στην ατιμωρησία. Με το νομοσχέδιο θέλετε να εκφοβίσετε τους δημοσίους υπαλλήλους και να επιβάλλετε ομερτά, ώστε κανείς να μην μιλά για τα σκάνδαλα και την ρεμούλα. Παράλληλα ενοχοποιεί την συνδικαλιστική δράση. Εμείς είμαστε υπέρ της αξιολόγησης αλλά δεν μπορεί την αξιολόγηση να την κάνουν οι διορισμένοι από την κυβέρνηση της ΝΔ».

Αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και απευθυνόμενος προς την συμπολίτευση είπε: «Είσαστε η κυβέρνηση των άθλιων μεθοδεύσεων για να κρύψετε την αλήθεια και να προστατέψετε τις καρέκλες τις δικές σας και τον κολλητών σας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός, δεν τον πιστεύει κανείς και δεν πιστεύει κανείς ότι με αυτή την κυβέρνηση θα λάμψει η αλήθεια. Πριν κλείσει η Βουλή για το καλοκαίρι, η κυβέρνηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, με εντολή Μητσοτάκη προχώρησε σε μία κοινοβουλευτική μεθόδευση για να μπαζώσει την αλήθεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να το πούμε απλά, ο κ. Μητσοτάκης έφθασε στο σημείο να στήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία για να φιμώσει τους βουλευτές του. Γιατί; Γιατί φοβάται μήπως ανοίξουν στόματα και αποκαλυφθεί το σχέδιο με ευλογίες του Μαξίμου για την κατασπατάληση των πόρων και την κλοπή. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρυφτεί- όσα δόλια σχέδια και αν βάλλει σε εφαρμογή, είναι εμφανής η πολιτική του αδυναμία και είναι επικίνδυνη για την χώρα. Όλη η Ελλάδα ξέρει πλέον την αλήθεια. Υπάρχει πλιάτσικο, ρουσφέτια, ρεμούλα, κλεψιά. Αυτά δεν είναι τοξικά, τοξική και διχαστική είναι η κυβέρνηση που έφθασε μέχρι σε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, δεν μπορεί να κρύψει τον εξευτελισμό του Κοινοβουλίου».

Αναφέρθηκε στις πυρκαγιές: «Λέγατε ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη, αλλά και αυτό το καλοκαίρι αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Το επιτελικό κράτος είναι μόνο για τα μάτια. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης θέλει ισχυρή Πολιτεία και ισχυρό δημόσιο τομέα στον οποίο έχει αλεργία ο κ. Μητσοτάκης».

Αναφέρθηκε στα διεθνή θέματα και στη θέση της χώρας: «Διανύουμε ταραγμένη περίοδο διεθνώς. Συνεχίζεται η παραβίαση του διεθνούς δικαίου, κυριαρχεί ο νόμος του ισχυρού, η ΕΕ σύρεται πίσω από τον Τραμπ και αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας».

Για τις εξελίξεις σε σχέση με την Μονή Σινά κατηγόρησε την κυβέρνηση για «αδιανόητα διπλωματικά λάθη που οδήγησαν στην επιδείνωση καθώς και γενικότερα στην συνεχή υποβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας».

Μίλησε για τη Γάζα λέγοντας ότι «πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σήμερα για την Γάζα καθώς εξελίσσεται σχέδιο λιμού και εποικισμού, ώστε να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου. Ακόμη περιμένουμε μία πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη». Θύμισε ότι ζήτησε πρωτοβουλία για να σταματήσει η εισβολή του Ισραήλ στα περίχωρα της Γάζας και να επιβληθούν κυρώσεις.

Κλείνοντας είπε ότι η κυβέρνηση πορεύεται με κυνισμό, με αλαζονεία και καταφεύγει στην τοξικότητα και προσέθεσε ότι η χώρα χρειάζεται μία προοδευτική κυβέρνηση.

Κουτσούμπας: Φέρνετε άρση της μονιμότητας «από την πίσω πόρτα»

Το λεγόμενο «καλάθι» της ΔΕΘ, όπως φαίνεται έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει με αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα, «απόδειξη τόσο το σημερινό νομοσχέδιο, όσο και αυτά που έρχονται, αλλά και αυτά που ψηφίστηκαν πριν κλείσει η Βουλή για τον Αύγουστο», τόνισε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσιών υπαλλήλων.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται κάποιες ακραίες περιπτώσεις πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, τα οποία μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και αποτελεσματικότητα και για τα οποία το ισχύον πλαίσιο ήδη προβλέπει πολύ αυστηρές ποινές, ακόμη και απόλυση, «για να ρίξει μόνο στάχτη στα μάτια». Υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δεν έχει στο στόχαστρο αυτούς που πραγματικά παρανομούν, ούτε και θέλει να επιβραβεύσει τους ευσυνείδητους εργαζόμενους, «αλλά στρέφεται ενάντια σε όσους διεκδικούν, σε όσους αντιστέκονται στο άδικο». «Διευρύνετε το πεδίο εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου και βαφτίζετε ”πειθαρχικά παραπτώματα”, ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, την πολιτική, τη συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξομοιώνονται με εγκληματικές πράξεις, για να μπορούν εν συνεχεία να τις καταστείλουν. «Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που πετάτε έξω τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων από τα πειθαρχικά συμβούλια», τόνισε. Επιπλέον είπε ότι θεσπίζεται ως ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα η αποχή «από τη δήθεν ”αξιολόγηση”», «δηλαδή, η άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος στην απεργία βαφτίζεται ”παράβαση καθήκοντος”». Υποστήριξε ότι η «στοχοθεσία» που επιβάλλει η κυβέρνηση, της δικής της αξιολόγησης, «δεν έχει καμία σχέση με τη βελτίωση των υπηρεσιών, ώστε αυτές να μπορούν να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού», αλλά «μετατρέπει κάθε υπηρεσία σε ”επιχείρηση”, με δείκτες παραγωγικότητας και οικονομικής απόδοσης, στοχοποιώντας, μάλιστα, δυσανάλογα τον υπάλληλο…».

Ακόμη τόνισε ότι στο νέο πειθαρχικό διατηρούνται παραπτώματα που με την αοριστία τους «είναι ”πλαστελίνη” για να μπορείτε να τυλίγετε σε μια κόλλα χαρτί όχι μόνο όποιον αντιστέκεται, αλλά όσους αποκαλύπτουν τις ελλείψεις του Δημοσίου από την πολιτική σας, ή τις λοβιτούρες σας ή τις απατεωνιές που γίνονται σε βάρος των εργαζομένων και συνολικά του ελληνικού λαού». «Τι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διώχθηκε επειδή αποκάλυψε παρανομίες και σκάνδαλα στη διαχείριση κονδυλίων;», σχολίασε, τονίζοντας πως «αντί να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για την κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, διώκεται εκείνη που τόλμησε να μιλήσει».

Ο κ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι με τη δυνατότητα για «αυθαίρετες απολύσεις» η κυβέρνηση φέρνει την κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο από την πίσω πόρτα. Κατηγόρησε επίσης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν βάλει τη δική τους σφραγίδα σ' αυτό το πειθαρχικό καθεστώς. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με το νομοσχέδιο εισάγονται νέες «ποινές-καρμανιόλα», όπως πρόστιμα «που φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ» και μίλησε για «εργαλεία ωμής τρομοκρατίας». Ακόμη είπε ότι παύει το τεκμήριο της αθωότητας αφού υπάλληλος θα τίθεται σε αργία με μια διοικητική πράξη, χωρίς να ζητείται καν η γνώμη του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ενώ καταργείται και το δικαίωμα ένστασης στις αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων. Χαρακτήρισε απαράδεκτο θεσμό την «πειθαρχική συνδιαλλαγή»

Ο γγ του ΚΚΕ τόνισε ότι αυτά δεν είναι «εξορθολογισμός» ούτε «μέτρα κατά της διαφθοράς», αλλά «ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού, που δεν στοχεύει στους πραγματικά παράνομους, αλλά σε κάθε τίμια φωνή που σηκώνει το κεφάλι», ενώ σχολίασε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «με το νομοσχέδιο αυτό αποδεικνύεται άξιος συνεχιστής των πιο σκοτεινών πρακτικών αυτού του κράτους». Καταληκτικά ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι «γελασμένη» αν πιστεύει «ότι με τέτοιες ρυθμίσεις θα σταματήσετε την πάλη των εργαζομένων, των δημοσίων υπαλλήλων, την αποκάλυψη της αντιλαϊκής πολιτικής σας, τον αγώνα για την ανατροπή της». Προσέθεσε ότι αν προσπαθήσουν να εφαρμόσουν το νομοσχέδιο «θα σπάσετε τα μούτρα σας, γιατί η τρομοκρατία σας δεν θα περάσει. Θα βρείτε απέναντί σας τους εργαζόμενους, τα σωματεία, όλο τον ελληνικό λαό, που δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι»...

Χαρίτσης: Στρατηγικός στόχος η απαξίωση του δημοσίου υπέρ των ιδιωτών

Για στρατηγική επιλογή διάλυσης του Δημοσίου, κατήγγειλε την κυβέρνηση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Ειδικότερα, τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν λειτουργεί από εμμονή, αλλά από στρατηγική επιλογή: να διαλύσει το Δημόσιο ώστε να δώσει χώρο στα ιδιωτικά συμφέροντα». Επισήμανε μάλιστα την αντίφαση: ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιούνται, οι υπουργοί της κυβέρνησης απολαμβάνουν ασυλία «για τα σκάνδαλα των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές». Και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «μια κυβέρνηση παραγωγής σκανδάλων, όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μόνο με επιβολή ομερτά μπορεί να λειτουργήσει».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, το νομοσχέδιο προβλέπει απολύσεις όχι για ποινικά αδικήματα, αλλά επειδή οι υπάλληλοι αντιστέκονται σε μια «ψευδεπίγραφη αξιολόγηση», εξοβελίζει τους αιρετούς και τους δικαστικούς από τα πειθαρχικά συμβούλια, αμφισβητεί το τεκμήριο αθωότητας και καταπατά στοιχειώδη δικαιώματα. «Στόχος είναι η φίμωση όσων υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον – όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή των εκπαιδευτικών που διώκονται επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην αποχή», υπογράμμισε.

Ο κ. Χαρίτσης ανέδειξε ότι «αντί να συζητάμε την επάνοδο του 13ου και του 14ου μισθού, μέτρα για τη στεγαστική κρίση ή την ένταξη των γιατρών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά», η κυβέρνηση νομοθετεί αυταρχικά μέτρα που καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό. Παράλληλα κατήγγειλε και το εργασιακό νομοσχέδιο της Νίκης Κεραμέως, που όπως είπε «οδηγεί σε 13ωρη εργασία, απλήρωτες υπερωρίες, συμβάσεις μηδενικών ωρών και εργοδοτική ασυδοσία», με στόχο «εργαζόμενους άβουλους και εξαντλημένους».

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να φοβίσετε τους δημοσίους υπαλλήλους

Κατά μέτωπο επίθεση στην κυβερνητική πλειοψηφία εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής. «Δε θέλετε να εξυγιάνετε την διαδικασία, αλλά να διαποτίσετε με φόβο τους δημόσιους υπαλλήλους» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προτείνοντας να ξεκινήσει η κυβέρνηση «από τους τοποθετημένους από εσάς κηφήνες».

Κατηγόρησε δε τη συμπολίτευση για «κανονικοποίηση της αναξιοκρατίας», φέρνοντας ως παράδειγμα τα ορθογραφικά λάθη των Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκου Μητσοτάκη. «Κυβερνούν άνθρωποι που δεν ξέρουν ούτε ορθογραφία…» συμπέρανε, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν έχει τα προσόντα η κυβέρνηση να υπαγορεύει κανόνες, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα». «Μια πραγματική μεταρρύθμιση θα ήταν η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων παντού. Στην υγεία, τη δικαιοσύνη, την πολιτική προστασία, σε όλα τα πεδία που υπολείπεται παρασάγγας η στελέχωση και την πληρώνει ο ανθρωπάκος, ο απλός πολίτης» υπογράμμισε, ενώ επισήμανε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν έχει πει κουβέντα για τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της πριν λίγες μέρες στην Αίγινα επειδή το Κέντρο Υγείας δεν διέθετε οδηγό ασθενοφόρου.