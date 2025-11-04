ΣΥΡΙΖΑ για τις απαράδεκτες εικόνες στο μετρό Θεσσαλονίκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους πολίτες

Η νέα διακοπή, οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των πολιτών στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τρίτης, επιβεβαιώνουν τα σοβαρά ελλείμματα στη λειτουργία της βασικής γραμμής. Η αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως προς τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών είναι ολοφάνερη. Παρ' όλο που δεν έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε με τυμπανοκρουσίες το συγκεκριμένο έργο, ο αριθμός των βλαβών που έχουν σημειωθεί -ακινητοποιήσεις συρμών, προβλήματα κυκλοφορίας, προβλήματα σηματοδότησης- δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Και αυτό το περιστατικό, όπως και όλα όσα έχουν προηγηθεί, συνδέονται με τα ελλείμματα και στην κατασκευή και στα δοκιμαστικά δρομολόγια. Την ανευθυνότητα της κυβέρνησης και την μικροπολιτική της, όμως, την πληρώνει ολόκληρη η Θεσσαλονίκη.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εξαπάτησε τους πολίτες. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντική οικονομική επιβάρυνση, λόγω των αποζημιώσεων στους εργολάβους που κόστισαν οι καθυστερήσεις που η ίδια η κυβέρνηση προκάλεσε. Και, την ίδια στιγμή, παρά την καθυστέρηση στην παράδοση, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, για τα οποία η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη.

Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από ένα ασφαλές, αξιόπιστο και δημόσιο Μετρό. Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης.