Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.7° 18.5°
1 BF
72%
Θεσσαλονίκη
Αραιές νεφώσεις
14°C
14.6° 12.7°
4 BF
75%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.0° 16.6°
1 BF
81%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
11.9° 11.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
94%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
13.2° 13.2°
0 BF
87%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
8°C
8.4° 8.4°
4 BF
81%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.1° 17.1°
1 BF
95%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.6°
2 BF
77%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.9°
2 BF
79%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
1 BF
88%
Σκόπελος
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
16.3° 16.3°
6 BF
83%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
4 BF
88%
Λάρισα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
18.4° 15.6°
0 BF
90%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.0° 18.8°
1 BF
84%
Χαλκίδα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
18°C
18.8° 17.8°
2 BF
67%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 14.3°
1 BF
93%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.0° 12.0°
2 BF
83%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
10.2° 10.2°
2 BF
87%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Μετρό Θεσσαλονίκη
thestival.gr

ΣΥΡΙΖΑ για τις απαράδεκτες εικόνες στο μετρό Θεσσαλονίκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους πολίτες

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Δριμύ «κατηγορώ» από την Κουμουνδούρου στην κυβέρνηση για τη λειτουργία του μετρό της συμπρωτεύουσας.

Οξεία είναι η επίθεση που εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση με αφορμή τις απαράδεκτες εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα από το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου οι επιβάτες στοιβάχτηκαν στις αποβάθρες σαν σαρδέλες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει σε ανακοίνωσή του πως η «κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εξαπάτησε τους πολίτες», καθώς «το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντική οικονομική επιβάρυνση, λόγω των αποζημιώσεων στους εργολάβους που κόστισαν οι καθυστερήσεις που η ίδια η κυβέρνηση προκάλεσε. Και, την ίδια στιγμή, παρά την καθυστέρηση στην παράδοση, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, για τα οποία η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

 Η νέα διακοπή, οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των πολιτών στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τρίτης, επιβεβαιώνουν τα σοβαρά ελλείμματα στη λειτουργία της βασικής γραμμής. Η αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως προς τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης των πολιτών είναι ολοφάνερη. Παρ' όλο που δεν έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από τότε που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε με τυμπανοκρουσίες το συγκεκριμένο έργο, ο αριθμός των βλαβών που έχουν σημειωθεί -ακινητοποιήσεις συρμών, προβλήματα κυκλοφορίας, προβλήματα σηματοδότησης- δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος.

Και αυτό το περιστατικό, όπως και όλα όσα έχουν προηγηθεί, συνδέονται με τα ελλείμματα και στην κατασκευή και στα δοκιμαστικά δρομολόγια. Την ανευθυνότητα της κυβέρνησης και την μικροπολιτική της, όμως, την πληρώνει ολόκληρη η Θεσσαλονίκη.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εξαπάτησε τους πολίτες. Το μετρό της Θεσσαλονίκης παραδόθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντική οικονομική επιβάρυνση, λόγω των αποζημιώσεων στους εργολάβους που κόστισαν οι καθυστερήσεις που η ίδια η κυβέρνηση προκάλεσε. Και, την ίδια στιγμή, παρά την καθυστέρηση στην παράδοση, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, για τα οποία η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη.

Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από ένα ασφαλές, αξιόπιστο και δημόσιο Μετρό. Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΣΥΡΙΖΑ για τις απαράδεκτες εικόνες στο μετρό Θεσσαλονίκης: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους πολίτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual