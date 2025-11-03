Κάλεσμα Χαρίτση για ευρύ ψηφοδέλτιο της Αριστεράς

Τι είπε για Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ και για το πρόσωπο που θα ηγηθεί.

Τη διάθεση τού ιδίου και του κόμματός του για συνεργασία των δυνάμεων της Αριστεράς επανέλαβε ο Αλέξης Χαρίτσης, με το βλέμμα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Ertnews το βράδυ της Δευτέρας και εν μέσω του κατακερματισμού των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς δήλωσε με σαφήνεια ότι στις προσεχείς κάλπες θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρύ ψηφοδέλτιο της Αριστεράς. Όπως είπε χαρακτηριστικά, σε αυτό χωρούν όλοι, υπό τον προϋπόθεση ότι μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα βασικό πρόγραμμα.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι καθαρό στις προτάσεις του και να απαντάει στα βασικά θέματα, όπως η ακρίβεια, η ενέργεια κτλ.

Στο ερώτημα για το εάν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας θα είχε θέση σε αυτό το σχήμα, έθεσε ξανά ως πρωταρχικό ζήτημα το προγραμματικό. «Το ζήτημα δεν έχει ποιος έχει δίκιο το 2015», επισήμανε και πρόσθεσε με σαφήνεια: «Εάν ο κ. Τσίπρας ασχοληθεί με το παρελθόν και μόνο, δεν θα καταφέρει να εκφράσει τις αγωνίες της σημερινές».

Όσο για το ΠΑΣΟΚ, το κάλεσε να επιλέξει «σε ποια σοσιαλδημοκρατία» ανήκει.

Αναφορικά με το πρόσωπο που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, δήλωσε με νόημα πως πρώτα πρέπει «να πάνε πίσω όλοι οι εγωισμοί». Όπως τόνισε, τον επικεφαλής θα τον επιλέξει ο κόσμος της Αριστεράς. Εξέφρασε επίσης την επιδίωξη «να μπουν μπροστά» νέα πρόσωπα και να εκφραστεί η κοινωνία.

Σε κάθε περίπτωση, έθεσε ως βασικό στόχο την ανατροπή της παρούσας κυβέρνησης, η οποία –όπως τόνισε– «λειτουργεί με όρους καθεστώτος».