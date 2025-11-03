Οι πολιτικές αντιδράσεις για το μακελειό στα Βορίζια

Να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την πάταξη της οπλοκατοχής αλλά και να αλλάξει ο τρόπος αντίληψης της ασφαλείας, επισημαίνουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά αλλά και ο δήμαρχος Ηρακλείου.

Την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας στην Κρήτη, επισημαίνει με δήλωσή του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

«Δεν αρκεί να εκφράζουμε τη θλίψη μας όταν αυτά τα γεγονότα επαναλαμβάνονται και εκδηλώνονται με τον τρόπο που τα ζήσαμε όλοι τις τελευταίες μέρες. Είναι ώρα για δράση, είναι ώρα για ανάληψη ευθύνης από τον καθένα απ' όσους εκπροσωπούν θεσμούς και ασκούν εξουσία. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε και να το δηλώσουμε ξεκάθαρα είναι ότι θα τεθεί τέλος στην παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία στην Κρήτη. Και θα πρέπει να αναληφθεί κάθε πρωτοβουλία η οποία θα οδηγήσει στο αποτέλεσμα αυτό. Πρέπει προφανώς να υπάρξει μια συνεννόηση την οποία επιδιώκω και προσωπικά με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και με την Αυτοδιοίκηση ώστε και εκείνη στο μερίδιό της να μπορέσει να συντελέσει, και βέβαια με τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε ευχολόγια. Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και η πραγματικότητα αυτή είναι ζοφερή και υποθηκεύει ένα μέλλον το οποίο έχουμε την ευθύνη να εξασφαλίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Όλη η συζήτηση πρέπει να κατευθυνθεί στην επόμενη ημέρα. Είναι στιγμή για να δράσουμε», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για πρωτοβουλίες που μπορεί να αναληφθούν, ανάλογες με εκείνη που είχε ξεκινήσει από τον αείμνηστο πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Γραμματικάκη, ο δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε: «Όχι μόνο σήμερα, αλλά για ιδιαίτερους λόγους σήμερα, ο Γιώργος Γραμματικάκης μάς λείπει. Και φωνές όπως αυτή του Γιώργου Γραμματικάκη λείπουν. Αλλά αυτό πρέπει να το αναπληρώσουμε. Έχω προτείνει στον πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία συνάντησης των αυτοδιοικητικών της Κρήτης, των εκπροσώπων μας στο Κοινοβούλιο και παραγόντων της Πολιτείας στην οποία θα πρέπει όλοι να εκφραστούν με ευθύτητα και παρρησία. Να καταρτιστεί ένα συγκεκριμένο συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας αλλά και γενικότερα της οργανωμένης παραβατικότητας στο νησί. Εκεί θα πρέπει να επιμεριστεί και η δουλειά καθ' αρμοδιότητα, ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι που του αναλογεί. Θεωρώ ότι χρειάζεται συντονισμός αλλά χρειάζεται και σύμπνοια και αυτός είναι και ένας τρόπος για να βοηθήσουμε να αρθεί το πέπλο του φόβου που δημιουργεί το πέπλο της σιωπής».

«Καθαρές κουβέντες»

Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια, ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η λανθάνουσα νοοτροπία που επικρατεί στην Κρήτη και η Πολιτεία, μαζί με τους Φορείς, να δράσουν για τον αφοπλισμό του νησιού, επισημαίνοντας: «Αυτό που συμβαίνει δεν είναι "Κρήτη". Δεν είναι η γη της αντίστασης, της αξιοπρέπειας και της πραγματικής λεβεντιάς. Είναι το αποτέλεσμα μιας παρακμιακής ανοχής στην οπλοκατοχή, στις παρανομίες και σε μια ψεύτικη "κρητικολεβεντιά" που ντροπιάζει την ιστορία του τόπου.

Καθαρές κουβέντες: Εδώ δεν αρκεί ούτε μόνο ο «σασμός», ούτε μόνο η καταστολή. Χρειάζεται ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης για την ορεινή Κρήτη, με παιδεία, θεσμούς και πραγματικό κράτος Δικαίου. Γιατί όταν οι τοπικές κοινωνίες ζητούν προστασία και η Πολιτεία αργεί να αντιδράσει, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό.».

Η «ασφάλεια» της ΝΔ είναι επικίνδυνη για όλες και όλους

Τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την «ασφάλεια» αποδομεί η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Χαρακτηριστικά υπογραμμίζει το γεγονός που σφύριζαν οι σφαίρες των Καλάνζικοφ στη Μεσαρά, στο Ηράκλειο η αστυνομία ασχολιόταν με την κατάληψη Ευαγγελισμού, χωρίς τελικά να βρει αυτούς που πέταξαν αυγά στον Βορίδη, χαρακτηρίζοντάς το ως ανικανότητα και λάθος προτεραιότητες της κυβέρνησης.

«Για εμάς στη Νέα Αριστερά, η ασφάλεια δεν είναι ΜΑΤ, ξύλο και χημικά.

Ασφάλεια είναι:

τα σχολεία που λειτουργούν χωρίς κενά.

Τα νοσοκομεία με πλήρες προσωπικό και αξιοπρεπείς συνθήκες για εργαζόμενους και ασθενείς.

Η εργασία χωρίς εξάντληση, εκμετάλλευση και "συναίνεση από φόβο".

Οι δημόσιες συγκοινωνίες που δεν απειλούν ζωές.

Οι πολίτες που δεν έχουν να φοβηθούν ούτε την εγκληματικότητα ούτε το ίδιο το κράτος τους.

Γιατί η κοινωνία είναι ασφαλής όταν μπορεί να αναπνέει, να ζει, να κινείται και να διεκδικεί χωρίς φόβο», τονίζει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της.