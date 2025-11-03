Αθήνα, 24°C
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
Mera25

No Justice - No Peace: Από την κρίση Δικαιοσύνης στην κρίση Δημοκρατίας

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Εκδήλωση του ΜέΡΑ25 την Παρασκευή στις 18:30.

Η Οργάνωση Νότιου Τομέα Αθηνών (Β3) του ΜέΡΑ25 οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Από την κρίση Δικαιοσύνης στην κρίση Δημοκρατίας». την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 6:30μ.μ., στην αίθουσα του Α' ΚΑΠΗ Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Χρ. Μιχαλόπουλου 65, μετρό Δάφνης).

ΜέΡΑ25


Ομιλητές-ομιλήτριες οι:

  • Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής, Vouliwatch
  • Σεραφείμ Σεφεριάδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπιστήμιο | μέλος Πολιτικής Γραμματείας ΜέΡΑ25
  • Αναστασία Σταυροπούλου, Μέλος ΔΣ του ΔΣΑ, Εναλλακτική Παρέμβαση - Δικηγορική Ανατροπή
  • Θοδωρής Χονδρόγιαννος, Δημοσιογράφος, Reporters United
