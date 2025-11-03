Αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για παρουσία Χατζηδάκη στη συνεδρίαση Επιτροπών μετά το πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.»

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να παρουσιαστεί στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ μετά το αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με αίτημα προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, μετά το σημερινό πρωτοσέλιδο της «Εφημερίδας των Συντακτών» και τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο ίδιος και ο πρωθυπουργός γνώριζαν και ενέκριναν το λουκέτο σε πολλά από τα καταστήματα των ΕΛΤΑ.

🔴Σιωπηρή μεν, σαφέστατη δε, επαλήθευση του σημερινού πρωτοσέλιδου της «Εφ.Συν.»



Ο Κωστής Χατζηδάκης κάλυψε απόλυτα την διοίκηση των #ΕΛΤΑ, την εγκωμίασε και αρνήθηκε να μιλήσει για οποιαδήποτε αξίωση παραίτησής της.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραθέτει δύο καίρια ερωτήματα:

Γνώριζε ή όχι ο κ. Χατζηδάκης ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ήδη προχωρήσει σε απόφαση για τη μαζική αναστολή λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων; Γνώριζε ή όχι ότι από την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση των ΕΛΤΑ επέδωσε περίπου 600 «φύλλα πορείας» σε προσωπικό 204 καταστημάτων για να γίνουν διανομείς αλλού, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες;

«Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, ο ίδιος είχε ήδη λάβει από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναλυτική επιστολή από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ και στενό συνεργάτη του, Γρηγόρη Σκλήκα, στην οποία περιγραφόταν με κάθε λεπτομέρεια η οικονομική κατάσταση του οργανισμού και το σχέδιο συρρίκνωσής του. Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, η επιστολή αυτή είχε κοινοποιηθεί και στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, που έχει την εποπτεία της "Καθολικής Υπηρεσίας". Η ενημέρωση υπήρξε πλήρης. Η σιωπή, ωστόσο, εκκωφαντική», αναφέρει η Κουμουνδούρου.

«Αν γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για μια πρωτοφανή πράξη απαξίωσης του δημόσιου οργανισμού. Αν δεν γνώριζε, τότε τίθεται ζήτημα λειτουργίας και αξιοπιστίας του "επιτελικού κράτους" και της ίδιας της κυβέρνησης».

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει αίτημα παρουσίας του Κ. Χατζηδάκη στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

«Για όλους αυτούς τους λόγους ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Διονύσης Καλαματιανός, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας την παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, στην αυριανή κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, προκειμένου να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις για το ποιος γνώριζε, ποιος αποφάσισε και ποιος καλύπτει το κλείσιμο και την απαξίωση των ΕΛΤΑ.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις», καταλήγει.

