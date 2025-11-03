Σε θέσεις εκλογικής μάχης το ΠΑΣΟΚ

Σε διάταξη εκλογικής μάχης θέτει από σήμερα το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μπορεί επισήμως οι εκλογές να είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη του 2027, ωστόσο στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να ασπάζονται τη γνωστή παροιμία «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», ενεργοποιώντας τις σχετικές προεργασίες περίπου ενάμιση χρόνο νωρίτερα αλλά και προκειμένου να προλάβουν έναν διόλου απίθανο αιφνιδιασμό εκ μέρους της κυβέρνησης.

Ο εκλογικός συναγερμός που αναμένεται να σημάνει ο κ. Ανδρουλάκης κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), που συγκαλείται στις 12 το μεσημέρι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, εξυπηρετεί ακόμα έναν σκοπό: να καταφέρει να υπερβεί τις εσωκομματικές έριδες που ξεσπούν κάθε τόσο προκαλώντας σύγχυση και εσωστρέφεια και να αντιμετωπίσει την πολυγλωσσία, που ορισμένες φορές εξελίσσεται σε φλυαρία κορυφαίων στελεχών, με αποτέλεσμα να φρενάρει η δημοσκοπική εκτόξευση, παρά την προγραμματική επάρκεια και τη δομημένη αντιπολίτευση που ασκεί.

Στόχος της ηγεσίας είναι το συνέδριο, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί -κατά προσέγγιση- εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 (πιθανός μήνας ο Μάρτιος) αλλά και η πορεία προς αυτό, να εξελιχθούν σε μια δημιουργική διαδρομή παραγωγής πολιτικής, με εμπλουτισμό του διαλόγου με την κοινωνία και κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού μέσα από θεσμικές συλλογικές διαδικασίες. Οπως θα περιγράψει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώπιον των μελών του οργάνου, κεντρική προϋπόθεση για να είναι πετυχημένος ο αγώνας, με δεδομένες τις αντιξοότητες, όπως το ευρύτερα εχθρικό περιβάλλον στο οποίο δρα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι η ενότητα, η συσπείρωση και η κοινή γραμμή όλων πάνω στη στρατηγική που θα συμφωνηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θα ακούσει τις προτάσεις που θα πέσουν στο τραπέζι και θα δηλώσει ανοιχτός να συζητηθούν, εφόσον υπηρετούν τον στόχο της αυτονομίας και διευκολύνουν την επίτευξη της πρωτιάς του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές για να επέλθει η πολιτική αλλαγή. «Πρέπει να γίνουμε όλοι πολλαπλασιαστές των θέσεων και των αξιών που πρεσβεύουμε», θα τονίσει -σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.»- ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Από την άλλη πλευρά, άλλα ηγετικά στελέχη θα ζητήσουν πιο τακτικές συνεδριάσεις των οργάνων, πιο καθαρό στίγμα, περισσότερο σαφείς αιχμές για το κοινό που φιλοδοξεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ, διαχωριστικές γραμμές με τη Ν.Δ., αλλά και μια πολιτική διαδικασία που θα αθροίζει κοινωνικές δυνάμεις, ώστε να ανέβουν τα ποσοστά και να αποκτήσει δυναμική το εγχείρημα. Με διαφοροποιήσεις και από ξεχωριστή αφετηρία αλλά με κοινή κατάληξη το νικηφόρο αποτέλεσμα στις εκλογές θα τοποθετηθούν ο Παύλος Γερουλάνος, η Αννα Διαμαντοπούλου, ενώ ο Χάρης Δούκας, που θα απουσιάζει στη Βραζιλία λόγω συμμετοχής στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, έχει ταχθεί υπέρ ενός μεγάλου ανοιχτού συνεδρίου, μιας λογικής που θα «ενώνει δυνάμεις στην κοινωνία» και με αξιοποίηση κάποιων βασικών προγραμματικών θέσεων με διάθεση σύγκρουσης με τη συντηρητική παράταξη.

Μια χαρακτηριστική γεύση των προθέσεών του έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία, όπου περιόδευσε το Σαββατοκύριακο, δηλώνοντας: «Από Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε εκλογική ετοιμότητα, το σχέδιό μας θα πάει σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη. Το συνέδριό μας θα γίνει μια πορεία προς τον λαό, για τη νίκη του λαού απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη διαφθορά, απέναντι στην αλαζονεία. Αγώνας παντού μέχρι τη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές».