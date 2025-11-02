Φάμελλος: Χρειάζεται μια ευρεία προοδευτική συμμαχία κατά της ανισότητας

«Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν την λιτότητα, τη διαφθορά, την ανισότητα και την άνοδο της ακροδεξιάς»

«Η συνεργασία των αριστερών, πράσινων και προοδευτικών δυνάμεων οφείλει να αμφισβητήσει το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα και να οδηγήσει σε μετασχηματισμούς στην κοινωνία και την οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος κατά την ομιλία του στο European Forum of Left, Green and Progressive forces στη Βιέννη την Κυριακή.

«Οι προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν την λιτότητα, τη διαφθορά, την ανισότητα και την άνοδο της ακροδεξιάς. Μια συνεκτική και θαρραλέα Αριστερά, με ρίζες στις δημοκρατικές, φεμινιστικές και οικολογικές αξίες, μπορεί να εμπνεύσει τις νέες και τους νέους και να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές» επεσήμανε μεταξύ άλλων, φέρνοντας ως παράδειγμα τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία και την κυβέρνηση συνασπισμού στην Ισπανία.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για σπουδαιότητα του Φόρουμ ως χώρου συλλογικής σκέψης και δράσης, σε μια εποχή όπου η ειρήνη, η δημοκρατία και η κοινωνική δικαιοσύνη απειλούνται από την άνοδο της ακροδεξιάς, τους πολέμους, τη γενοκτονία στη Γάζα, την αποδυνάμωση του διεθνούς δικαίου, την κρίση των ευρωπαϊκών αξιών, τις ακραίες οικονομικές ανισότητες, την κλιματική κρίση και την κοινωνική ανασφάλεια.

Σημείωσε ότι την ώρα που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές υπονομεύουν τη δημοκρατία και τροφοδοτούν την άνοδο της ακροδεξιάς ρητορικής, η Αριστερά έχει ιστορικό καθήκον να υπερασπιστεί την ειρήνη, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να πολεμήσει τον φασισμό, τον ρατσισμό και να πάρει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ειδική αναφορά στη Γάζα, τονίζοντας πες απαιτείται τερματισμός της ισραηλινής επιθετικότητας, διακοπή των ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη και εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου για μια λύση δύο κρατών και ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με τα σύνορα του 1967.

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ και στην εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ. Τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της Πράσινης Συμφωνίας και εξέφρασε την αντίθεση του στο ReArmEU.

«Είναι διπλά προκλητικό και επικίνδυνο το γεγονός ότι, με την λανθασμένη απόφαση να στρατιωτικοποιήσει την Ευρώπη, η ηγεσία της ΕΕ αποδέχεται μια εταιρική σχέση με την Τουρκία, μια χώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο, κατέχει παράνομα τμήμα του εδάφους ενός κράτους μέλους της ΕΕ -της Κυπριακής Δημοκρατίας- και διατηρεί ανοιχτό το casus belli εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, της Ελλάδας» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, και στην Ελλάδα, εξαιτίας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, υλοποιούνται πολιτικές λιτότητας, έχει καταρρεύσει το κράτος πρόνοιας, περιορίζονται ατομικά δικαιώματα, ελέγχονται τα ΜΜΕ, επιδεινώνεται η στεγαστική κρίση, η ακροδεξιά βρίσκει χώρο στην κοινωνία, οι ανισότητες μεγαλώνουν και ωφελείται μόνο μια μικρή ελίτ, τονίζοντας πως η διέξοδος απαιτεί μια «ευρεία προοδευτική συμμαχία, βασισμένη σε δημοκρατικές, σοσιαλιστικές και οικολογικές αξίες».

Στο Φόρουμ συμμετείχαν επίσης η βουλεύτρια του κόμματος και τομεάρχις Εξωτερικών της ΚΟ Ρένα Δούρου, η υπεύθυνη της Πολιτικής Γραμματείας του τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ράνια Σβίγκου, ο γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος και ο αντιπρόεδρος του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Γιάννης Μπουρνούς.