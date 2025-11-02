«Μπηχτή» Χαρίτση σε Μητσοτάκη για Εξάρχεια, αλλά και Βορίζια

Με την γενική κατακραυγή για τα ΕΛΤΑ στο επίκεντρο το κυριακάτικο μήνυμα του προέδρου της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένα αιχμηρό σχόλιο στη σκιά του μακελειού στην Κρήτη

Ανασκόπηση, αλλά και κριτική σε πέντε σημεία από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, με τον Αλέξη Χαρίτση να κατακεραυνώνει την κυβέρνηση μετά τον ορυμαγδό αντιδράσεων για τα ΕΛΤΑ.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, παράλληλα, κάνει μια ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στη σπουδή της κυβέρνησης να ανακαλύπτει «κέντρα ανομίας» και το πραγματικό πρόβλημα της εγκληματικότητας και της κουλτούρας της βίας, όπως αποκαλύπτεται από το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια.

Αναλυτικά:

Καλημέρα σε όλες και όλους.

Αυτές είναι οι σημειώσεις μου για την εβδομάδα που πέρασε.

1. ΕΛΤΑ: ανεπίδοτες επιστολές στην κυβέρνηση

Το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς μία ακόμη κακή κυβερνητική απόφαση. Είναι ένα ολέθριο βήμα ερημοποίησης της περιφέρειας.

Η κυβέρνηση αποδυναμώνει το μοναδικό δημόσιο δίκτυο που φτάνει σε κάθε χωριό και νησί.

Ένα δίκτυο που δεν είναι απλώς ταχυδρομείο, αλλά ζωντανή υποδομή κοινωνικής συνοχής: εκεί όπου οι ηλικιωμένοι πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, παραλαμβάνουν τη σύνταξή τους, επικοινωνούν με το κράτος.

Για την απομακρυσμένη επαρχία, όταν το κράτος αποσύρεται το επόμενο βήμα είναι ένα: κοινωνικός αποκλεισμός.

Δεν πρόκειται για «εξορθολογισμό», αλλά για αναδιανομή της «πίτας» υπέρ των ιδιωτών. Σήμερα, οι ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών επεκτείνονται ραγδαία. Η διάλυση των ΕΛΤΑ τους δίνει μεγαλύτερα περιθώρια επέκτασης.

Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να γίνει: να είναι το δημόσιο ταχυδρομείο μοχλός ισότιμης ανάπτυξης για όλη τη χώρα.

Και μη γελιόμαστε. Η χθεσινή αναδίπλωση ως προς το «λουκέτο» στα καταστήματα της περιφέρειας είναι και μερική και προσωρινή. Παράταση ζωής για να χειριστούν το θέμα επικοινωνιακά μετά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις.

Έδωσε εξάλλου τον τόνο ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ιδιοκτήτης των μεγάλων «μεταρρυθμίσεων» στις δημόσιες επιχειρήσεις κ. Χατζηδάκης, που μίλησε πρώτος για λάθη στην επικοινωνία από τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Την Τρίτη 4 Νοέμβρη στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών θα είμαι εκεί για να επαναλάβω αυτό που είχα και χτες: το πράσινο φως για το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ το έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αν μπορούν, ας το διαψεύσουν.

2. Κυβερνητική αποσύνθεση και αγροτική διάλυση

Όταν σε μια κυβέρνηση δεν μπορούν να συντονιστούν ούτε δύο υπουργοί για το αν θα πληρωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, τότε μάλλον είναι μάταιο να προσπαθούν να μας πείσουν ότι «όλα είναι υπό έλεγχο».

Ο κ. Χατζηδάκης μιλά για επιδοτήσεις που «είναι στον αέρα», ο κ. Τσιάρας υπόσχεται άμεσες πληρωμές εντός Νοεμβρίου. Αυτή είναι η εικόνα μιας κυβέρνησης που έχει χάσει τη μπάλα.

Ο χρόνος που η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της για να πάρει την έγκριση της Κομισιόν στο σχέδιό της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τελειώνει. Οι αγρότες -δικαίως- αγωνιούν.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ευλογιά στα αιγοπρόβατα αφέθηκε να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα. Καμία πρόληψη, κανένα σχέδιο, καμία ευθύνη. Η αδράνεια έγινε καθεστώς, και η βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού τομέα κρέμεται σήμερα από μια κλωστή.

Στη Βουλή, στην Εξεταστική, ένα πράγμα επιβεβαιώνεται καθημερινά: η κυβέρνηση αποδείχθηκε αποτελεσματική μόνο στη μετατροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κομματικό ταμείο.

Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα τις καταθέσεις Τσιάρα, Βορίδη και Αυγενάκη. Δεν περιμένουμε θαύματα. Γιατί θα είναι θαύμα αν αναλάβουν έστω και λίγη από την ευθύνη που τους αναλογεί.

Είναι μαθημένοι αλλιώς. Πώς το είπε η κυρία Μπακογιάννη για να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο λιμενάρχη Χανίων για κακοποίηση επιβάτη; «Εξουσία με ανθρωπιά».

Εξουσία που κάνει τα στραβά μάτια όταν πρόκειται για τα δικά της παιδιά δηλαδή.

3. Θολά Νερά

Με καθυστέρηση ετών και ενώ η χώρα μας βρίσκεται στη 19η θέση παγκοσμίως (!) ως προς τον κίνδυνο της λειψυδρίας, ο κ. Μητσοτάκης με τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Παπασταύρου και τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ αποφάσισαν να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την υδροδοτική ασφάλεια.

Η γνωστή συνταγή. Ανακοινώσεις για έργα (2,5 δισ.) με ασαφή χρονοδιαγράμματα, δίχως να μάθουμε από που θα έρθει η χρηματοδότησή τους και αν θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές ως «ανταποδοτικά». Επιμονή στο σχέδιο εξαφάνισης των ΔΕΥΑ παρά τις σφοδρές αντιδράσεις της αυτοδιοίκησης.

Κανένα μέτρο για το ζήτημα των διαρροών, παρότι το 50% του νερού που χάνεται οφείλεται στην παλαιότητα και ελλιπή συντήρηση του δικτύου.

Κι όσο κι αν η κυβέρνηση προσπάθησε να το αποφύγει, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα: η τιμολογιακή πολιτική. Η ΕΥΔΑΠ έχει απευθυνθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και αναμένει απόφαση για νέα τιμολόγια. Το «νερό νεράκι» δηλαδή.

Ο Πρωθυπουργός είναι βαρύτατα εκτεθειμένος.

Θα επαναλάβω κάτι που έχω πει αρκετές φορές:

Η χώρα παραμένει αθωράκιστη απέναντι στην κλιματική αλλαγή γιατί επιλογή της κυβέρνησης ήταν οι κρίσιμοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να εξυπηρετήσουν μεγάλα, φιλικά προς την κυβέρνηση, συμφέροντα.

4. Η βία που δεν βλέπουμε

Η κυβέρνηση εκστασιάζεται να ανακαλύπτει «κέντρα ανομίας» στα πανεπιστήμια και σε γειτονιές της Αθήνας, όπως τα Εξάρχεια - όπου οι δυνάμεις καταστολής έχουν κάνει χόμπι τους να επιτίθενται σε πολίτες κάθε Παρασκευή βράδυ.

Και την ίδια στιγμή, κλείνει τα μάτια της στο πραγματικό πρόβλημα: την εγκληματικότητα και την κουλτούρα της βίας, τις βεντέτες, την εκτεταμένη οπλοκατοχή και οπλοχρησία που αντιμετωπίζονται σαν «παράδοση», τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, τις αλλεπάλληλες γυναικοκτονίες.

Τα όσα έγιναν στα Βορίζια είναι η ακραία έκφραση ενός γενικευμένου προβλήματος. Και την ώρα που στις Ηνωμένες Πολιτείες η οπλοχρησία και η αυτοδικία παράγουν καθημερινά τραγωδίες, στην Ελλάδα δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τη νομιμοποίησή τους στο όνομα ενός δήθεν «εντόπιου πολιτισμικού κώδικα».

5. Κάν' το όπως ο Μαμντάνι

Όλοι και όλες περιμένουμε τη μεγάλη μέρα μεθαύριο: την εκλογή ενός σοσιαλιστή στη θέση του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Οφείλουμε να μάθουμε κάτι από αυτήν την ιστορία. Ο Μαμντάνι είναι το πρόσωπο της σύγχρονης Αριστεράς: πάλεψε για τις θέσεις του μέσα στις αντίξοες συνθήκες του Δημοκρατικού Κόμματος, μίλησε συγκεκριμένα για τα προβλήματα των πολιτών που θέλει να εκπροσωπεί, δεσμεύτηκε για σύγκρουση με τους ισχυρούς του πλούτου, έφερε στις κάλπες αυτούς που μέχρι χτες αδιαφορούσαν για τις εκλογές.

Δεν πήγε σε μια πλατεία με μια ταμπέλα «είμαι ο πιο Αριστερός». Όργωσε τη Νέα Υόρκη με ριζοσπαστικές προτάσεις που μπορούν να γίνουν πράξη την επόμενη μέρα της εκλογής του. Και για αυτό, έκανε τη διαφορά. Προσέφερε με την ενέργεια και την επιμονή του στο περιεχόμενο της πολιτικής, δεν έμεινε μόνο στην καταγγελία αλά δημιούργησε ένα θετικό όραμα αλλαγής της πραγματικότητας.

Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Ο Μαμντάνι τα έβαλε με τον πιο ισχυρό άνθρωπο του πλανήτη- τον Ντόναλντ Τραμπ. Και τον κέρδισε.

Δική μας δουλειά είναι να νικήσουμε το καθεστώς της Δεξιάς. Όχι από ρεβανσισμό. Αλλά από τη βεβαιότητα ότι μόνο έτσι θα ζήσουμε καλύτερα.