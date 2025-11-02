«Η κυβέρνηση συνεχίζει το κατασταλτικό της κρεσέντο - Άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων»

Το σκληρό της πρόσωπο έδειξε για ακόμη μια φορά η ΕΛ.ΑΣ, προχωρώντας στη σύλληψη 15 ατόμων στο Πάρκο Ελευθερίας, εκεί όπου είχε προγραμματιστεί συμβολική δράση υπέρ του Παλαιστινιακού λαού με αφορμή την άφιξη της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ.
Η αστυνομία είχε ανακοινώσει «με το έτσι θέλω», ότι απαγορεύει τη συγκεκριμένη κινητοποίηση.
Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τον κυβερνητικό αυταρχισμό και ζητά άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων.
Ανάμεσα σε άλλα σημειώνει « Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να ποινικοποιεί το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών να εκφράζονται ελεύθερα. Ως Νέα Αριστερά απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων και τον τερματισμό της κατασταλτικής πολιτικής που έχει γίνει πλέον κανόνας και όχι εξαίρεση. Γιατί όση καταστολή και αν επιστρατεύσει η Νέα Δημοκρατία, δεν θα μπορέσει να φιμώσει τις φωνές αλληλεγγύης».
