Αντιπολιτευτικά πυρά για τα ΕΛΤΑ - «Να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα υποκαταστήματα»

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ που περίμενε να περάσει ανώδυνα, αλλά αντιθέτως δημιούργησε «τσουνάμι» αντιδράσεων.

Λίγα 24ωρα μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης για τις περικοπές εις βάρος των πολιτών που μένουν σε περιοχές της περιφέρειας, η διοίκηση των ΕΛΤΑ εξέδωσε ανακοίνωση και παρουσίασε το πλάνο διαχείρισης, προχωρώντας σε μερική αναδίπλωση.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε πως «σε πρώτη φάση» θα προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ δεν αποσύρουν το σχέδιο για «λουκέτο» και των υπόλοιπων καταστημάτων. Απλώς δίνουν μία τρίμηνη παράταση χρόνου για «να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Μαξίμου και ζητούν να αποσυρθεί τελείως το σχέδιο περικοπών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε το πρωί του Σαββάτου στο Μουζάκι Καρδίτσας και τα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στους νομούς της Θεσσαλίας. Σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να έρθουμε στη θέση των κατοίκων της ελληνικής περιφέρειας που βλέπουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ να κλείνουν, τα τραπεζικά υποκαταστήματα να μειώνονται και τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας να φθίνουν συνεχώς. Βολεμένοι είναι όσοι διαχειρίζονται το κράτος ως λάφυρο. Γι' αυτό, λοιπόν, ζητώ στις επόμενες εθνικές εκλογές να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιλέξουν την πολιτική αλλαγή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας».

Αυστηρή κριτική και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλο. «Η μερική υποχώρηση της κυβέρνησης από την απόφαση για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ είναι μία απόδειξη του πανικού της, μετά τη δυναμική αντίδραση της κοινωνίας. Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώσαμε τη φωνή μας με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες για να υπερασπιστούμε έναν δημόσιο φορέα που υπηρετεί τον πολίτη, ειδικά στην περιφέρεια και στα νησιά. Αντιδράσαμε άμεσα και απαιτήσαμε να πάρει συνολικά πίσω η κυβέρνηση το κλείσιμο όλων των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ και να συζητηθεί το θέμα στη Βουλή με δεσμεύσεις για την επόμενη ημέρα. Προφανώς με όλα τα υποκαταστήματα ανοιχτά».

«Η κυβέρνηση έχει όλη την ευθύνη ώστε αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση να στηρίξει τα ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, για να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας», τονίζει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για το κλείσιμο των καταστημάτων ΕΛΤΑ». «Ευθύνη βέβαια έχουν κι όσοι -από τη ΝΔ και τα άλλα κόμματα- που τώρα εμφανίζονται έκπληκτοι εξαιτίας της πίεσης και των λαϊκών αντιδράσεων, ωστόσο στήριξαν βήμα το βήμα το σχέδιο εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Τίποτα λιγότερο δεν μπορεί λοιπόν να γίνει αποδεκτό από το να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους», προσθέτει το ΚΚΕ.

Φουλ επίθεση και από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση. «Το αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ με τη μέθοδο του «ξαφνικού θανάτου» δεν είναι ούτε θέμα που αφορά αποκλειστικά τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ούτε ζήτημα κακής επικοινωνιακής διαχείρισης, όπως προσπαθεί να του παρουσιάσει η κυβέρνηση της ΝΔ. Για πολλοστή μάλιστα φορά η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανιστεί ότι έχει «μηδενική ευθύνη» και να φορτώσει το φιάσκο σε άλλους. Τα επικοινωνιακά τερτίπια περί άγνοιας και "απόφασης της Διοίκησης των ΕΛΤΑ" δεν πείθουν κανέναν. Όπως έχω μάλιστα πληροφορηθεί, η απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας των μισών σχεδόν καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων πάρθηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού ο οποίος και έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσει το «λουκέτο» που θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για την όλο και μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση ενός ακόμα δημόσιου αγαθού και την περαιτέρω υποβάθμιση και ερημοποίηση της ελληνικής περιφέρειας. Είναι σε θέση να το διαψεύσουν;», σχολιάζει χαρακτηριστικά.