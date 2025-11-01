Νέα Αριστερά: Η ΝΔ έχει μετατρέψει τα Εξάρχεια σε εργαστήριο αυταρχισμού

Η χθεσινή εικόνα στα Εξάρχεια δεν είναι «μεμονωμένο περιστατικό». Είναι το αποτέλεσμα μιας κυβέρνησης που έχει δώσει λευκή επιταγή στα ΜΑΤ να λειτουργούν ως στρατός κατοχής.

Απρόκλητη επίθεση στη οδό Μεσολογγίου, αναποδογυρισμένα τραπέζια, εκφοβισμός θαμώνων, τραμπουκισμοί σε ανθρώπους που κάθονταν σε καφέ, μέχρι και επίθεση σε άτομο με προσθετικό μέλος.

Αυτό είναι ο ορισμός της ωμής βίας. Είναι εξευτελισμός της δημοκρατίας. Είναι η πραγματικότητα μιας κυβέρνησης που βλέπει εχθρούς παντού και πολίτες που δεν δικαιούνται δημόσιο χώρο χωρίς την άδεια της ΕΛ.ΑΣ.

Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατρέψει τα Εξάρχεια σε εργαστήριο αυταρχισμού.

Και όσο η κυβέρνηση μιλά για «ασφάλεια», τόσο ξεγυμνώνει το πραγματικό της σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει φόβο αντί για σεβασμό, καταστολή αντί για δικαιώματα, βία αντί για ασφάλεια.

Η κυβέρνηση έχει χάσει κάθε έλεγχο και κάθε ηθικό έρεισμα. Και όσο συνεχίζει να θεωρεί τους πολίτες εχθρούς, τόσο πιο κοντά φέρνει το τέλος της.