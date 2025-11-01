Το ΠΑΣΟΚ δίπλα στους αγρότες που πλήττονται από ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιά

Περιοδεία Ανδρουλάκη στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας και εκδήλωση διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο στη Λάρισα.

Δίπλα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση λόγω της ευλογιάς των προβάτων αλλά και λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της αδυναμίας της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στην έκτακτη κατάσταση, θα βρεθεί το Σαββατοκύριακο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιοδεύει στους 4 νομούς, ενώ το απόγευμα στη Λάρισα ανοίγει σε ειδική εκδήλωση τον διάλογο με αγρότες και κτηνοτρόφους απο όλη την χώρα.

Στην παρέμβασή του ο Ν. Ανδρουλάκης αναμένεται - σύμφωνα με πληροφορίες - να κατηγορήσει τη ΝΔ ότι συνεχίζει να ανακυκλώνει τις χειρότερες πρακτικές που οδήγησαν στο χείλος της χρεοκοπίας, πάλι επί δικών της ημερών στην κυβέρνηση της χώρας, με αποτέλεσμα σήμερα -όπως θα πει - χιλιάδες αγρότες να τιμωρούνται χωρίς να φταίνε. "Η χώρα κινδυνεύει με νέο Μνημόνιο, για τον πρωτογενή τομέα αυτήν τη φορά. Η αγροτική ζωή θα γίνει ακόμα πιο ασύμφορη. Ο καταναλωτής θα βρει υψηλότερες τιμές στος πάγκους, περισσότερη ακρίβεια", θα τονίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ως γνωστόν, μέχρι και χθες, 31 Οκτωβρίου, η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες. Ένα ευρωπαϊκό χρονοδιάγραμμα, που τηρήθηκε τόσο μέσα στα μνημόνια όσο και μέσα στην πανδημία. Δυστυχώς όμως σήμερα η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ε.Ε. που δεν πλήρωσε τους αγρότες της.

Πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ δεν πιστώθηκαν κι αν προστεθούν στα πάνω από 500 εκατομμύρια των περσινών απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σύνολο ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Προτάσεις

Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις θα δηλώσει ότι ο αγροτικός κόσμος είναι διαχρονικός του σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ως προτεραιότητα να ξαναζωντανέψει η ελληνική ύπαιθρος, ώστε τα χωριά μας να μη συνεχίσουν να γίνονται "χωριά – φαντάσματα". "Εμείς έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο τον Έλληνα αγρότη, το οποίο παρουσιάσαμε και στη ΔΕΘ", θα πει και θα υπενθυμίσει τις βασικές θέσεις που είναι:

Α. Προστασία της αγροτικής γης

Με ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα Funds:

● Με διασφάλιση της προστασίας της αγροτικής γης από κατασχέσεις

● Με παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εκείνους που αποδεδειγμένα δοκιμάστηκαν από την κρίση ή υπέστησαν καταστροφές, για την εξασφάλιση της παραμονής τους στο επάγγελμα.

● Με θέσπιση του αφορολόγητου, ακατάσχετου και ανεκχώρητου των ενισχύσεων.

B. Αγρότες Εκπαιδευμένοι και Καταρτισμένοι

1. Με αναβάθμιση και επέκταση των ΕΠΑΣ Αγροτικής Εκπαίδευσης, με ίδρυση νέων σχολών σε αγροτικές περιοχές και σύγχρονα προγράμματα σπουδών.

2. Σύνδεση της αγροτικής εκπαίδευσης με την καινοτομία, μέσω συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και αγροτικούς φορείς.

3. Θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος Δια Βίου Μάθησης για Αγρότες, με πιστοποιημένα σεμινάρια και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σε συνεργασία με τα Ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια διοργάνωση σύντομων καταρτίσεων.

Γ. Ξανά ελκυστικό το αγροτικό επάγγελμα για τους νέους

1. Με ενίσχυση των νέων αγροτών με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσβαση στη γη, στα εφόδια και στην τεχνογνωσία.

2. Εκπαίδευση και κατάρτιση σε σύγχρονες τεχνικές παραγωγής, ψηφιακή γεωργία και βιώσιμες πρακτικές.

3. Κίνητρα για επιστροφή και εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο.

4. Δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς» για την υποστήριξη νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα.

5. Παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης για παραχώρηση γης σε Νέους Αγρότες (Μείωση ΕΝΦΙΑ κλπ).

6. Να αναβιώσει το πρόγραμμα παραχώρησης δημοσίων ανεκμετάλλευτων εκτάσεων σε νέους αγρότες.

Δ. Μείωση κόστους παραγωγής

1. Με θεσμοθέτηση ανώτατης τιμής (έως +30% από τον Μέσο Όρο των 5 χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της ΕΕ) για γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, καθώς και σπόρους, με βάση τη δραστική ουσία.

2. Καθιέρωση «Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου», με αυτόματη αφαίρεση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην αντλία κατά την προμήθεια.

3. Ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας των αγροτών, μέσω επιδοτήσεων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

4. Δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, με προτεραιότητα στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), τις Ομάδες Παραγωγών, καθώς και σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ε. Θεσμική θωράκιση του ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Με διακριτές αρμοδιότητες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς παρεμβάσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

2. Με αντικειμενικές διαδικασίες επιλογής για τις θέσεις ευθύνης (Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς) μέσω ΑΣΕΠ και έγκριση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

3. Με διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

4. Με έγκαιρη και σωστή καταβολή ενισχύσεων, ώστε ο αγρότης να προγραμματίζει με ασφάλεια την παραγωγή του.

ΣΤ. Ψηφιοποίηση και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός

1. Πλήρης ψηφιοποίηση δηλώσεων, παρακολούθησης και εκτιμήσεων.

2. Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων, δορυφορικής τηλεπισκόπησης και τεχνητής νοημοσύνης για ταχύτερη εκτίμηση και επαλήθευση ζημιών.

Η. Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Δημόσια Λογοδοσία

1. Αναβάθμιση ρόλου των πιστοποιημένων γεωτεχνικών εκτιμητών και αξιολόγηση με βάση την απόδοση.

2. Καθιέρωση διπλού επιπέδου ελέγχου (επιτόπιος + δειγματοληπτικός μέσω δορυφορικών δεδομένων).

3. Διαφανής δημοσιοποίηση στοιχείων (χρόνοι αποζημιώσεων, εκτιμήσεις ανά περιοχή, μέσος χρόνος διεκπεραίωσης κ.ά.).

Θ. Σοβαρή Διοικητική και Οργανωτική Αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ

Ο κανονισμός λειτουργίας του αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2011 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Δυστυχώς, η αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ παραμένει κενό γράμμα εδώ και έξι χρόνια παρά τις σχετικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού.

Η τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ αποτελεί επιτακτική ανάγκη, που να καλύπτει όλους τους φυσικούς κινδύνους και τις νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

16:30 Έναρξη

Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας ΚΟΕΣ

· 1η θεματική ενότητα| Κοινή Αγροτική Πολιτική, Αγροτικές ενισχύσεις

Εισήγηση: Θ. Πετρόπουλος, Γραμματέας Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης | Προεδρείο: Γ. Μανιάτης Ευρωβουλευτής -Αντιπρόεδρος S&D, Κ. Μπλιάτσιος Γεωπόνος , Θ. Πετρόπουλος

Ο λόγος στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα: Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, ΤΟΕΒ, αγροτικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, αγροτικές επιχειρήσεις και αλιευτικές οργανώσεις.

· 18:15: 2η θεματική ενότητα| Κτηνοτροφία ώρα μηδέν

Παρέμβαση: Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Εισήγηση: Μ. Χνάρης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης | Προεδρείο: Μ. Χνάρης, Σ. Αρναούτογλου Ευρωβουλευτής, Α. Πολίτης Γραμματέας Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας

Ο λόγος στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα: Κτηνοτροφικοί και μελισσοκομικοί σύλλογοι, συνεταιρισμοί, επιμελητήρια, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

Παρέμβαση: Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας

19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής