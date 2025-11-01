ΠΑΣΟΚ σε σταυροδρόμι, προσπάθεια νέας αφετηρίας

Τα βλέμματα όλων στη Χαριλάου Τρικούπη στρέφονται στην προσεχή Δευτέρα και στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου. Μια συνεδρίαση πολυαναμενόμενη, που για κάποιους καθυστέρησε να οριστεί. Ομως η πραγματοποίησή της αποτελεί σημαντικό σταθμό, σε μια πορεία για το ΠΑΣΟΚ μέχρι το συνέδριο της άνοιξης, η οποία θα κρίνει πολλά για την ακόμη πιο δύσκολη συνέχεια μέχρι τις εθνικές εκλογές.

Δεκαπέντε ημέρες και κάτι, μετά τις ενωτικές και υπερβατικές ανακοινώσεις των βασικών προσυνεδριακών οργάνων από τον Νίκο Ανδρουλάκη, στα οποία συμμετέχουν στελέχη από όλες τις πτέρυγες και πρόσωπα που έχουν συγκρουστεί ή βρίσκονται σταθερά σε αντιπαράθεση μαζί του, έφτασε η ώρα του καθορισμού των επόμενων βημάτων, των αποφάσεων και της αποτίμησης όσων έχουν γίνει ώς τώρα.

Και μπορεί, όπως παρατηρούν από τη Χαριλάου Τρικούπη, να επιχειρείται να δημιουργηθεί μια εντύπωση -μέσω καταιγισμού δημοσκοπήσεων και της στάσης που κρατά μερίδα ΜΜΕ- διαρκούς αναβρασμού και στασιμότητας του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο η άποψη που οι ίδιοι σχηματίζουν από τον κόσμο είναι διαφορετική. «Προφανώς δεν είναι όλα ρόδινα, ούτε όμως και μαύρα», σημειώνουν οι πιο ρεαλιστές, που προσπαθούν να δουν το ποτήρι μισογεμάτο.

«Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται τέσσερις μονάδες πάνω από τις εθνικές εκλογές (στο 16% σύμφωνα με την πιο φρέσκια μέτρηση που βγήκε στη δημοσιότητα), ενώ η Ν.Δ. έντεκα μονάδες κάτω. Εμείς, όμως, δεν πανηγυρίζουμε», σχολίασε πρόσφατα ο Κώστας Τσουκαλάς, στέλνοντας για λογαριασμό του Νίκου Ανδρουλάκη ένα πολύ σαφές μήνυμα προς όσους προβληματίζονται ή αμφισβητούν τις δυνατότητες επιτυχίας. «Αν προχωρήσουμε όλοι συντεταγμένα απέναντι στη Ν.Δ. και αναδείξουμε το πολιτικό μας σχέδιο, είμαι σίγουρος ότι και οι βελόνες θα ξεκολλήσουν και πρώτο κόμμα θα είμαστε και θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου, φωτογραφίζοντας τον Παύλο Γερουλάνο που είχε πρώτος απευθύνει τη σχετική προειδοποίηση.

Μάλιστα, όπως πληροφορείται η «Εφ.Συν.» από πολύ έγκυρες πηγές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεθαύριο το μεσημέρι έχει σκοπό να χτυπήσει το δικό του καμπανάκι κατά των παραφωνιών, της εσωστρέφειας και της τροφοδότησης των δημόσιων συζητήσεων με παραπολιτική αντί πολιτικής και αντιπολιτευτικού έργου. «Σας προτρέπω να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που φανερώνει ολοένα πιο καθαρά ότι κάτι μεγάλο και σημαντικό διακυβεύεται και αυτό δεν είναι οι εσωκομματικοί διαξιφισμοί αλλά το αν θα τα καταφέρουμε να πείσουμε τους πολίτες ότι διαθέτουμε σχέδιο και βούληση να γυρίσουμε σελίδα στον τόπο», πρόκειται να υποστηρίξει ο κ. Ανδρουλάκης, ζητώντας από όλα τα στελέχη να αγωνιστούν με εξωστρέφεια και πίστη για τον κοινό στόχο.

Στην κατεύθυνση μιας πανστρατιάς εντάσσεται εξάλλου η επιστράτευση της παλιάς και έμπειρης φρουράς του κόμματος με στελέχη όπως οι Κώστας Λαλιώτης, Πέτρος Λάμπρου ως επικεφαλής στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων, Κώστας Σκανδαλίδης (εκτός απροόπτου στην Επιτροπή Διεύρυνσης), Γιάννης Κουτσούκος, Νίκος Σαλαγιάννης, Μιχάλης Καρχιμάκης κ.ά.

Πρόθεση της ηγεσίας, τουλάχιστον πριν από το «αυτογκόλ» της περασμένης εβδομάδας με τον παραιτηθέντα διευθυντή «της μιας ημέρας» στο πολιτικό γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ήταν η εναρκτήρια συνεδρίαση να λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα. Ομως αυτό δεν είναι πλέον δεδομένο, ιδίως αν επιβεβαιωθούν σενάρια για παρεμβάσεις κορυφαίων με επικριτική διάθεση προς τον επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη.

Μέχρι στιγμής, ο Παύλος Γερουλάνος θεωρεί ότι το έδαφος είναι «πολύ εύφορο» και με σωστές αντιπολιτευτικές κινήσεις «έξω στον κόσμο» οι πολλοί ψηφοφόροι που «παραμένουν στα σπίτια τους» μπορεί να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ.

Απουσία

Ο Χάρης Δούκας θα απουσιάζει λόγω σημαντικών δημαρχιακών υποχρεώσεων στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας όπου θα λάβει μέρος στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Παγκόσμιου Συνεδρίου Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40, που διοργανώνεται ενόψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30. Πάντως, είναι γνωστές οι θέσεις του για ένα ανοιχτό συνέδριο, που θα αποκλείσει και με ψήφισμα κάθε προοπτική συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. Δεν είναι τυχαία τα όσα αιχμηρά έχει αναφέρει για στελέχη του ΠΑΣΟΚ «που σφιχταγκαλιάζονται με τη Ν.Δ. γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης».

Η Αννα Διαμαντοπούλου θα αναλύσει ότι το στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ που θα του χαρίσει την πολιτική ηγεμονία είναι να αποσαφηνίσει το αφήγημά του, να δώσει το στίγμα του στην κοινωνία για την επόμενη ημέρα στη χώρα, να επενδύσει σε ισχυρή ηγετική ομάδα και να διευρύνει δυνάμεις από την Αριστερά, το Κέντρο και την Κεντροδεξιά.

Αλλωστε, η αμφίπλευρη διεύρυνση εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και στη Χαριλάου Τρικούπη εντοπίζουν σημαντικά περιθώρια αλίευσης από δύο εκλογικές δεξαμενές. Σε αυτή του Κέντρου, διαπιστώνουν μεγαλύτερο βάθος, κρίνοντας ότι η δεξιά στροφή εθνικοφροσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη αφήνει ζωτικό χώρο και πεδίο δράσης για το ΠΑΣΟΚ. Οσο για τους προοδευτικούς ψηφοφόρους, προσδοκούν ότι θα ήταν εφικτό να «ρυμουλκήσουν» ένα μέρος τους υπέρ τους. Δεν είναι άσχετο ότι το προσκλητήριο του Νίκου Ανδρουλάκη είναι γενικό και πλατύ: «Καλώ όλη την κοινωνία, ό,τι κόμμα ψήφισαν στις εκλογές, μαζί να εργαστούμε για την πολιτική αλλαγή. Εχουμε πρόγραμμα, θέσεις, αξιοπιστία, μαζί μπορούμε να πάμε τη χώρα σε καλύτερες ημέρες», έχει τονίσει, ενώ φημολογείται ότι προσεχώς το κάλεσμά του θα γίνει ακόμη πιο στοχευμένο.

Σε ό,τι αφορά την «υπόθεση Τσίπρας», η ηγεσία διατηρεί αδιαπέραστο τείχος και επιθετική επιχειρηματολογία για τον πρώην πρωθυπουργό και τις βλέψεις του. «Είναι πρωταθλητής αναξιοπιστίας και διχόνοιας, με την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξεπλύνει τις ευθύνες του για την εξαπάτηση του ελληνικού λαού», είναι ορισμένα από τα πλέον δηλητηριώδη βέλη που εκτοξεύονται. Οπως έχει γραφτεί, υπάρχει και η ήπια προσέγγιση μια τάσης που δεν θα απέκλειε ένα κόμμα Τσίπρα από μελλοντικές συνομιλίες διαλόγου, στη λογική ότι κοινός αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που ωστόσο ουδείς ομολογεί ανοιχτά είναι ότι το πιθανό κόμμα Τσίπρα θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας τον διεμβολισμό που δεν κατάφερε το 2019. Εξ ου και η δυσφορία για το «δημοσκοπικό κλίμα» που διαμορφώνεται για έναν «αόρατο φορέα».

Σήμερα Σάββατο ο κ. Ανδρουλάκης μιλά σε ημερίδα του ΠΑΣΟΚ για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου που διόγκωσε το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σταθερά ψηλά στην ατζέντα διατηρούνται τα θέματα της καθημερινότητας με επίκεντρο την ακρίβεια.