Μέσα στην εβδομάδα πιάνει δουλειά

Χωρίς να χάσουν χρόνο, μέσα στην εβδομάδα τα 41 μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη πιάνουν δουλειά ανά ομάδες εργασίας, υπό τον συντονισμό της Ευγενίας Φωτονιάτα και της Δώρας Κοτσακά. Με στόχο κάθε ομάδα να εκπονήσει ένα θεματικό πρόγραμμα και όλα τα κείμενα μαζί να συνθέσουν ένα συνολικό πρόγραμμα για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, για το άνοιγμα μιας νέας, περισσότερο αισιόδοξης σελίδας.

Δεν θα είναι «απλά ένα πολιτικό πρόγραμμα, αλλά ένας τρόπος ώστε να αρχίσουμε να κατανοούμε τι γίνεται γύρω μας. Ζητούμενο είναι δηλαδή οι απαντήσεις και η αποκωδικοποίηση όλων όσα συμβαίνουν στους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς που ζούμε και μας επηρεάζουν όλους ως πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας απόψεις», εξήγησε ο Κώστας Γαβρόγλου (στον «Αθήνα 9,84»), πρώην υπουργός Παιδείας και σταθερός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αναπόφευκτα, ωστόσο, γίνεται ο συσχετισμός της εκπόνησης προγράμματος με το διαφαινόμενο επόμενο βήμα του πρ. πρωθυπουργού.

Η δυσκολία του εγχειρήματος καθιστούσε, εξάλλου, ακόμα πιο απαιτητική την επιλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου: στην τελική σύνθεσή του θα συναντήσει κανείς... σταθερές αξίες στο πλάι του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Δημήτρης Λιάκος, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης και ο Νίκος Μαραντζίδης (ο οποίος θα έχει και την ευθύνη του πλούσιου αρχείου του πρ. πρωθυπουργού), αλλά και νέους επιστήμονες που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, την αστροφυσική και τους αλγόριθμους. Το Συμβούλιο αποτελεί, εντέλει, ένα πάντρεμα νέων και παλαιών, αμιγώς τεχνοκρατών και μη, επιστημόνων που διαπρέπουν στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό.

Οι θεματικές γνωστές: Οικονομικά και Οικονομία, Κράτος Δικαίου - Δικαιοσύνη και Θεσμοί, Κλιματική Αλλαγή - Περιβάλλον και Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη - Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτομία, Παιδεία - Πολιτικές Εκπαίδευσης και Ερευνα, Πολιτική Υγείας, Ισότητα Φύλων και Συμπερίληψη, Στεγαστική Πολιτική, Κοινά Αγαθά - Ανοιχτές Τεχνολογίες και Κοινωνική /Αλληλέγγυα Οικονομία, Πολιτική Ασφάλειας, Ευρωπαϊκή Πολιτική, Πολιτιστική Πολιτική.

Ενδιαφέρον, παράλληλα, είχε η πρώτη αντίδραση της Κουμουνδούρου στην ανακοίνωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα: Ο Κώστας Ζαχαριάδης έκανε λόγο (στον «Alpha 9,89») για «ένα πολύ σοβαρό επιστημονικό επιτελείο και ένα πάρα πολύ σοβαρό Επιστημονικό Συμβούλιο. Κάποιους από αυτούς τους ξέρω και τους γνωρίζω και έχω ιδιαίτερα καλή γνώμη. Κάποιους άλλους είδα τα βιογραφικά τους, τη διαδρομή τους και όντως είναι σημαντικοί».

Ταυτοχρόνως, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. απάντησε και στη μομφή περί διάσπασης, θυμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή τόσο το κόμμα όσο και ο Σωκράτης Φάμελλος είχαν επισημάνει ότι «χρειάζεται να κινηθούμε συνθετικά και υπερβατικά. Προφανώς δεν μπορείς να πεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ από το 3% και τον πήγε στο 36%, είναι διασπαστής. Δηλαδή κάπου μπήκε ένα λογικό όριο και σε αυτά που λέμε. Και ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην “Εφημερίδα των Συντακτών” λέγοντας ότι “κάνουν λάθος όσοι καταλογίζουν κάτι τέτοιο και εγώ προσπαθώ να κινηθώ υπερβατικά”». Εν κατακλείδι, «χρειάζονται ευρύτερες συσπειρώσεις, χρειάζονται ευρύτερες συγκλίσεις. Κανένας δεν μπορεί να πάει μόνος του», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος Τύπου.