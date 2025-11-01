Κοινωνική αναταραχή βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ

O προσεχής χειμώνας μπορεί να είναι, υπό προϋποθέσεις, ο τελευταίος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ -εκτίμηση την οποία στηρίζουν στη διεύρυνση των ρηγμάτων του Μεγάρου Μαξίμου με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Η κοινωνική αναταραχή είναι διάχυτη πλέον, επισημαίνουν, και τα παραδείγματα είναι πολλά πια: μετά το πανελλήνιο αίτημα για απονομή δικαιοσύνης στα Τέμπη και την κόντρα γύρω από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, έρχονται τώρα στο προσκήνιο με ιδιαίτερη δυναμική δύο θέματα, που μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για τα ποσοστά της Ν.Δ. στην περιφέρεια: οι μη έχοντες (παράνομες επιδοτήσεις) αγρότες βγαίνουν στους δρόμους απαιτώντας αυτό που νόμιμα δικαιούνται, ενώ την ίδια ώρα, το αιφνίδιο, βίαιο λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ προκαλεί πρόσθετα προβλήματα στη ζωή εκείνων που κατοικούν μακριά από τις πόλεις.

Αυτό το τελευταίο, τα ΕΛΤΑ δηλαδή, επέλεξε να αναδείξει χθες ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την περιοδεία του στην Καλλιθέα (υπάρχουν, άλλωστε, ολόκληροι δήμοι του Λεκανοπεδίου που θα μείνουν χωρίς ένα έστω, ταχυδρομικό κατάστημα).

Η κυβερνητική απόφαση για κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα πλήττει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., «τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο, μιας και την αφυδατώνει από λειτουργίες. Πλήττει και τους εργαζόμενους, για να ενισχύσει τα ιδιωτικά συμφέροντα στον τομέα αυτόν».

Στο θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε σημειωτέον τα ταχύτερα αντανακλαστικά, ζητώντας «να συνεδριάσουν οι επιτροπές της Βουλής, παρουσία και του υπουργού αλλά και του Υπερταμείου. Το αίτημά μας έγινε δεκτό και θα γίνει αυτή η συνεδρίαση την άλλη εβδομάδα, αλλά εμείς από τώρα καταθέτουμε μια προειδοποίηση: Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν γίνει η συζήτηση στη Βουλή», σημείωσε ο Σ. Φάμελλος. Αλλωστε, πρόσθεσε, «το απαιτεί η ελληνική κοινωνία, η ύπαιθρος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, που δεν αντέχουν άλλο πλήγμα». Και, στο πολιτικό διά ταύτα, «πρέπει να φύγουν το συντομότερο».

Διανύοντας, ωστόσο, περίοδο ισχνών αποτελεσμάτων, η Κουμουνδούρου προσπαθεί να υπερβεί την κρίση με εξωστρέφεια. Και, πριν τη μάχη των... ταχυδρομείων, προηγείται μια άλλη, αυτή του φορολογικού νομοσχεδίου. Βούτυρο στο ψωμί του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, να αναδείξει την ανάγκη μιας άλλης φορολογικής πολιτικής, υπέρ των πιο ευάλωτων. Ακόμη και τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ δεν αφορούσαν αυτούς, επισημαίνουν από την Κουμουνδούρου, που θα έχει συγχρόνως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επαναφέρει το αίτημα του Σωκράτη Φάμελλου και του Νίκου Παππά για μείωση των έμμεσων φόρων και δη του ΦΠΑ, όπως, άλλωστε, ακόμη και αυτές οι Βρυξέλλες μάς ζητούν!

Θερμός χειμώνας προμηνύεται...