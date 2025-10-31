«Δικαίωση» για τους καλλιτέχνες η απόφαση του ΣτΕ

«Για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον πολιτισμό και που το 2023 αντέδρασαν μαζικά και οργανωμένα στις προκλητικές ενέργειες της κυβέρνησης που οδηγούσαν στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση των προσόντων τους και των εργασιακών τους δικαιωμάτων, η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικό το ΠΔ 85, είναι η μεγάλη δικαίωση των αγώνων τους», σχολιάζει η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου.

«Για όλους τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους του Πολιτισμού, που με κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες-τι ομορφιά αλήθεια είχε τότε ο δρόμος από τις πολύχρωμες παρουσίες τους-ή με καταλήψεις σχολών και ας κινδύνεψαν να χάσουν το εξάμηνο , αφύπνισαν την κοινή γνώμη, έχοντας την στήριξη σωματείων, φορέων και άλλων οργανώσεων, για όλους αυτούς που έλιωσαν τις σόλες τους σε έναν αγώνα διαρκείας, σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα νίκης», καταλήγει.

Με τις αποφάσεις υπ' αριθμ. 1941-1942/2025, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «η παράλειψη πρόβλεψης, στο Προσοντολόγιο του Δημοσίου (π.δ. 85/2022), ξεχωριστής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης — μεταξύ των κατηγοριών ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ — παραβιάζει το άρθρο 16 παρ. 1 και 7 του Συντάγματος».

Η απόφαση του ΣτΕ αποτελεί μεγάλη νίκη για τον καλλιτεχνικό, κι όχι μόνο κόσμο. Ήταν Δεκέμβρης του 2022, όταν η κυβέρνηση εξέδιδε το Προεδρικό Διάταγμα, που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε εργαζόμενους στον τομέα του Πολιτισμού, σωματεία καλλιτεχνών και κόμματα της αντιπολίτευσης που κατήγγειλαν την κατάφωρη υποβάθμιση. Κάνοντας λόγο για αντεργατική επίθεση στον χώρο των Τεχνών, οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν, μέσα από πολύμηνες και κλιμακούμενες κινητοποιήσεις, την άμεση ανάκληση του διατάγματος, όπως και τη διαβάθμιση των καλλιτεχνικών σχολών, όπως ήταν επί δεκαετίες το πάγιο αίτημα του κλάδου.