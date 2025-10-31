Τι λέει ο Γαβρόγλου για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα

Δεν αρνήθηκε ότι η επιστημονική διαδικασία μεταφράζεται πολιτικά και εν δυνάμει μπορεί να εισφέρει πολιτικό αποτέλεσμα.

Τη σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτό θα συμμετέχει ο ομότιμος Καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρώην υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2016–2019) Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος θα δραστηριοποιείται στον τομέα «Παιδείας, Πολιτικές Εκπαίδευσης & Έρευνα».

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο Επιστημονικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο ακαδημαϊκός Κώστας Γαβρόγλου παραχώρησε συνέντευξη στον Αθήνα 9,84, στην οποία δεν αρνήθηκε ότι η εν λόγω επιστημονική διαδικασία μπορεί να εισφέρει πολιτικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον ρόλο της δομής του Ινστιτούτου Τσίπρα, ο κ. Γαβρόγλου περιέγραψε έναν οδηγό κατανόησης όλων όσα συμβαίνουν στο σημερινό πολύπλοκο και πολυσύνθετο κόσμο. Στόχος είναι –όπως είπε– «να δούμε κατά πόσο άτομα με εμπειρία ή λιγότερο μακρά θητεία σε θέσεις ευθύνης που όμως βρίσκονται στην πρωτοπορία επιστημονικών πεδίων, μπορούν να διαμορφώσουν στη βάση αυτών των ιδεών όχι απλά ένα πολιτικό πρόγραμμα, αλλά έναν τρόπο ώστε να αρχίσουμε να κατανοούμε τι γίνεται γύρω μας. Ζητούμενο είναι δηλαδή οι απαντήσεις και η αποκωδικοποίηση όλων όσα συμβαίνουν στους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς που ζούμε και μας επηρεάζουν όλους ως πολίτες, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας απόψεις».

Ερωτώμενος αν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνιστά ουσιαστικά ένα άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο του πρώην πρωθυπουργού στο πλαίσιο του εγχειρήματος που αναμένεται να παρουσιάσει στη συγκυρία που ο ίδιος αποφασίσει, ο Κώστας Γαβρόγλου κράτησε αποστάσεις από τις διαφαινόμενες πολιτικές προοπτικές.

«Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο αν αυτός ο κόσμος είναι σε θέση να μετατρέψει όσα σκέπτεται και διαβάζει σε απαντήσεις που όμως συνομιλούν με την κοινωνία» αρκέστηκε να απαντήσει.

Υπό αυτό το πρίσμα, επεσήμανε τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του καθενός μας, ως ανθρώπινη και κοινωνική οντότητα, από τη νέα ψηφιακή συνθήκη. «Υπάρχει μια απίστευτη ανακατάταξη. Το βλέπουμε στο Πανεπιστήμιο όπου διαπιστώνουμε πόσο έχουν αλλάξει τα παιδιά, αλλά και η διδακτέα ύλη» είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, ο κ. Γαβρόγλου δεν αρνήθηκε ότι αυτή η επιστημονική διαδικασία μεταφράζεται πολιτικά και εν δυνάμει μπορεί να εισφέρει πολιτικό αποτέλεσμα, δίχως να μένει σε έναν ασφυκτικό κορσέ προσεγγίσεων ακαδημαϊκού χαρακτήρα. «Αποτελεί πολιτικό εγχείρημα το να μπορέσουν να γίνουν επικοινωνίσιμες και πειστικές στον κόσμο οι απαντήσεις που θα αρχίσουν να διαμορφώνονται, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον και πολλών άλλων προοδευτικών φορέων. Αλίμονο αν δεν ήταν» είπε, μεταξύ άλλων.

Σε κάθε περίπτωση, οι τομείς που θα καλύψουν τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου καλύπτουν όλο το φάσμα των κοινωνικών δραστηριοτήτων, ενώ οι θεματικές προϊδεάζουν για επεξεργασίες προγραμματικού χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει η αίσθηση πως συσχετίζονται με τα επόμενα πολιτικά βήματα του πρώην πρωθυπουργού.