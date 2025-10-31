ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Χατζηδάκη: Επίσημη παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας

«Κεραυνούς» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την παραδοχή του Κωστή Χατζηδάκη πως οι αγροτικές ενισχύσεις βρίσκονται στον αέρα.
Η Κουμουνδούρου επισημαίνει πως πρόκεται για επίσημη παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας στη διασφάλιση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα.
Παράλληλα, είναι δηκτική ως προς τις «διαβεβαιώσεις» που έδιναν ο πρωθυπουργός, ο Παύλος Μαρινάκης και ο Κώστας Τσιάρας για την καταβολή των επιδοτήσεων, καθώς κάνει λόγο για «ανίκανους και ψεύτες».
«Γνώριζαν την πραγματική κατάσταση και συνειδητά παραπλανούσαν τους παραγωγούς», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ
Ο κ. Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της – κατά τ' άλλα «φιλοευρωπαϊκής» – κυβέρνησης της ΝΔ, ομολόγησε δημοσίως ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις «είναι στον αέρα» και ότι «είτε θα φάμε πρόστιμο, είτε θα υπάρξει μερική ή ολική αναστολή».
Πρόκειται για επίσημη παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας στη διασφάλιση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα.
Η ομολογία αυτή δεν ήρθε ως «κεραυνός εν αιθρία». Λίγες μέρες πριν, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αναγνώριζε τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων για αγρότες και κτηνοτρόφους.
Και την ίδια ώρα, οι υπουργοί του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωναν ψευδώς τον αγροτικό κόσμο ότι «είναι θέμα λίγων ημερών» και «γραφειοκρατικής διευθέτησης».
Ο κ. Μαρινάκης μιλούσε για πληρωμές «εντός των επόμενων ημερών ή εβδομάδων» και ο κ. Τσιάρας για «θέμα ημερών ή εβδομάδων οι πληρωμές». Και ανίκανοι και ψεύτες. Γνώριζαν την πραγματική κατάσταση και συνειδητά παραπλανούσαν τους παραγωγούς.
Και μέσα σε αυτή την τραγική κρίση, ο κ. Φεύγας καταλογίζει τις ευθύνες μιλώντας περί... «ξεβολέματος» των αγροτών που διαμαρτύρονται. Πράγματι, οι αγρότες «ξεβολεύτηκαν» από την ανικανότητα της κυβέρνησης, τις καθυστερήσεις, τα λάθη και τα γαλάζια σκάνδαλα που στέρησαν πάνω από 2 δισ. ευρώ από τον πρωτογενή τομέα.
Απαιτούμε άμεση, πλήρη και ασφαλή καταβολή όλων των ενισχύσεων, πλήρη διαφάνεια, στήριξη του πρωτογενούς τομέα και ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τους υπεύθυνους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πληρώσουν άλλο το κόστος του γαλάζιου μπάχαλου και των ψευδών διαβεβαιώσεων.
