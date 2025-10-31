Μαμουλάκης για Ελληνικό: Το μεγαλύτερο ξεπούλημα της δεκαετίας

«Το Ελληνικό ξεπουλήθηκε έναντι πινακίου φακής. Κι εμείς σε λίγο θα αναρωτιόμαστε για το αν θα μπορούμε να περπατήσουμε εκεί», σχολιάζει δηκτικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ως «το μεγαλύτερο ξεπούλημα της δεκαετίας», χαρακτηρίζει το Ελληνικό ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης.

Στην δήλωσή του εξηγεί: «Το 2014 από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο φιλέτο της Μεσογείου, το Ελληνικό, πουλήθηκε στη γνωστή Lamda του κ. Λάτση για 600 εκατ. ευρώ. Τιμή - ξεπούλημα. Δυόμιση φορές κάτω από την πραγματική του αξία, που το Τεχνικό Επιμελητήριο αποτιμούσε τότε στα 2,3 δισ. ευρώ.

Δέκα χρόνια μετά, η εταιρεία ανακοινώνει ότι έχει ήδη βάλει στο ταμείο 1,4 δισ. ευρώ, μόνο από τις πωλήσεις διαμερισμάτων στην "Little Athens" και μιλάμε για διαμερίσματα που αγοράζουν κυρίως Άραβες, Ρώσοι, Αμερικάνοι, δεν θα το έλεγα τόσο Έλληνες.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα γίνεται απαγορευμένη ζώνη για τον απλό κόσμο. Γίνεται περίκλειστη πολιτεία. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει πάρκο, δημόσιος χώρος, πρόσβαση στη θάλασσα, στήνονται ουρανοξύστες, καζίνο και μαρίνες για λίγους και πολύ πλούσιους. Όλα αυτά, με μια επένδυση που κόστισε στο Δημόσιο όσο ολόκληρη η 13η σύνταξη. Όσο ουσιαστικά ένας 13ος μισθός για τους 550.000 δημοσίους υπαλλήλους».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: «Το Ελληνικό ξεπουλήθηκε έναντι πινακίου φακής. Κι εμείς σε λίγο θα αναρωτιόμαστε για το αν θα μπορούμε να περπατήσουμε εκεί. Αν θα σταματάμε σε μπάρες ή όχι. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Δεν είναι καν πλουτοκρατία. Είναι καθαρή κλεπτοκρατία».