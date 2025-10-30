Το κυβερνητικό μασάζ για αυξήσεις στο νερό προκάλεσε αντιδράσεις

Το κόστος θα το χρεωθούν οι πολίτες, τονίζει η αντιπολίτευση και θίγει επίσης ζητήματα όπως η απουσία εθνικής στρατηγικής, η αδιαφορία για την περιφέρεια, καθώς η παρέμβαση της ΕΥΔΑΠ και στη άρδευση.

Το μήνυμα περί «ανάγκης αναθεώρησης» της τιμολογιακής πολιτικής για το νερό στάλθηκε μέσα από την εκδήλωση για τα 100 χρόνια ζωής της ΕΥΔΑΠ, στην οποία μίλησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσχημα για την εξέλιξη αυτή είναι η απειλή για λειψυδρία, στο όνομα της οποίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπεύδει (καθυστερημένα) να δρομολογήσει τα «αναγκαία μέτρα», όπως τα ονομάζει.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν μίλησε με ξεκάθαρο τρόπο για επικείμενες αυξήσεις στα τιμολόγια, αλλά για «το φθηνότερο δυνατό νερό». Νωρίτερα, είχε προϊδεάσει, κάνοντας λόγο για ανάγκη επενδύσεων και για αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδεχόμενο αυξήσεων κινητοποίησε τα αντανακλαστικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση.

Ωστόσο το θέμα της αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής δεν είναι το μόνο που θίγει η αντιπολίτευση. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι απουσιάζει εθνική στρατηγική και κατάλληλο σχέδιο, καθώς και ότι το βάρος δίνεται μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιφέρεια. Επίσης δεν αφήνεται ασχολίαστη η επικείμενη παρέμβαση της ΕΥΔΑΠ και στη άρδευση, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για το κόστος στο οποίο θα κληθούν να ανταποκριθούν οι αγρότες.



ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τη λειψυδρία σε κοινωνική αδικία

«Η εξαγγελία της κυβέρνησης για επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στο νερό αποτελεί παραδοχή της διαχρονικής της αδράνειας απέναντι στο πιο κρίσιμο εθνικό αγαθό», τονίζουν ο Μ. Χριστοδουλάκης και ο τομέας Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «χρειάστηκε η υδατική πίεση στην Αττική να φτάσει στο κόκκινο – με τα αποθέματα να καταρρέουν από 902 σε 377 εκατ. κυβικά μέτρα – για να ανακοινωθούν έργα "κατεπείγοντος" που θα ολοκληρωθούν το 2029».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση «έρχεται καθυστερημένα να διαχειριστεί μια κρίση που η ίδια προκάλεσε με την ανευθυνότητα και την απουσία στρατηγικού σχεδίου». Ωστόσο, «αντί για σχέδιο, η κυβέρνηση επιλέγει αποσπασματικά μέτρα», ενώ «η έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής για το νερό και η απουσία Κεντρικού Δημόσιου Φορέα που θα βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, οδηγούν τη χώρα σε αδιέξοδο». Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται ότι «η διαχείριση του νερού απαιτεί ενιαίο σχεδιασμό, διαφάνεια και τεχνογνωσία, όχι πολιτικές σκοπιμότητες».

Επίσης, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το κόστος θα του χρεωθούν οι πολίτες. «Αντί να χρηματοδοτήσει έγκαιρα τις υποδομές με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, η κυβέρνηση φορτώνει το κόστος στους πολίτες με αυξήσεις 2-3 ευρώ στους λογαριασμούς ύδατος. Το μέτρο είναι άδικο και κοινωνικά ανάλγητο. Απαιτούμε δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, με κοινωνικά κριτήρια. Οι μεγάλοι χρήστες, βιομηχανίες και τουριστικές μονάδες που καταναλώνουν δυσανάλογα, πρέπει να επιβαρυνθούν περισσότερο», σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα γίνεται λόγος για «εγκατάλειψη της περιφέρειας», καθώς αναφέρεται ότι «η κυβέρνηση επικεντρώνεται σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας την Περιφέρεια να "βάλει πλάτη". Οι άνυδρες περιοχές της χώρας μένουν εκτός σχεδίου, με πρόχειρα έργα αφαλάτωσης και χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Η ανακύκλωση νερού (όπως στην Ψυττάλεια) και η αντιμετώπιση των διαρροών στα δίκτυα πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες, όχι δευτερεύοντα σημεία».

«Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας απαιτεί εθνικό σχέδιο, κοινωνική ευαισθησία και τεχνοκρατική επάρκεια. Η κυβέρνηση οφείλει να ακυρώσει άμεσα τις αυξήσεις και να δημιουργήσει έναν Κεντρικό Δημόσιο Φορέα για το Νερό, που θα υπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον και όχι τις επικοινωνιακές ανάγκες του Μαξίμου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.



ΣΥΡΙΖΑ: Η φιέστα Μητσοτάκη στην ΕΥΔΑΠ έκρυβε αυξήσεις

«Η φιέστα του Κυρ. Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ έκρυβε την προαναγγελία αυξήσεων στα τιμολόγια του νερού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει: «Πίσω από τα μεγάλα λόγια περί επενδύσεων αλλά και τις δήθεν δεσμεύσεις περί παραμονής της εταιρείας στο Δημόσιο, ενώ έχουν ιδρύσει Ρυθμιστική Αρχή για τα ύδατα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ουσιαστικά, μέσω της εύσχημης διατύπωσης για το «φθηνότερο δυνατό νερό», ότι οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Το νερό δεν περιλαμβάνεται στους 2.000 κωδικούς των κ.κ. Μητσοτάκη και Θεοδωρικάκου που θα γίνουν πιο φτηνοί. Για το νερό έχει αυξήσεις! Οριακές μειώσεις έχουμε στα πιγκάλ και τα μανταλάκια».

Η Κουμουνδούρου επαναλαμβάνει ότι «η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ξεκάθαρη: το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για αύξηση της τιμής του νερού είναι αντικοινωνικό. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μην τολμήσει να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις. Η χώρα έχει ανάγκη από συνολικό σχέδιο διαχείρισης, προστασίας και ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων. Τι έχει κάνει για όλα αυτά η κυβέρνηση εδώ και έξι και πλέον χρόνια; Μια τρύπα στο νερό».



ΚΚΕ: Νέα πεδία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο

«Το σχέδιο της κυβέρνησης για “την αντιμετώπιση της λειψυδρίας” προωθεί αποφασιστικά την πολιτική της ΕΕ για την εμπορευματοποίηση του νερού, η οποία θα επιφέρει εκτόξευση των τιμών σε βάρος του λαού. Πρόκειται για σχέδιο που υλοποιείται διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις την τελευταία 15ετία με στόχο τη στήριξη της βιομηχανίας νερού της ΕΕ, γι’ αυτό ιεραρχεί τεχνικές λύσεις ύδρευσης και άρδευσης με κριτήριο την κερδοφορία των επενδύσεων, σε βάρος των εργαζόμενων», σημειώνει από την πλευρά του το ΚΚΕ.

Όπως προσθέτει, «αξιοποιώντας την απειλή της “ξηρασίας”, το κυβερνητικό σχέδιο αντί να προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και μέσα σ’ αυτά τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού, προωθεί ορισμένα τεχνικά έργα μεταφοράς νερού και κυρίως την πανάκριβη λύση της αφαλάτωσης και για την Αττική. Πρόκειται για τεχνικές λύσεις δεμένες με την πολιτική της ΕΕ για την “πράσινη ενεργειακή μετάβαση”, αφού η αφαλάτωση θα μπορεί να αξιοποιεί την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια των πανάκριβων ΑΠΕ».

«Είναι σαφές πως τα έργα που προωθούνται έχουν σαν στόχο τη δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο στον τομέα του νερού και της ενέργειας και όχι την εξασφάλιση της πρόσβασης του λαού σε ποιοτικό και φθηνό νερό», υπογραμμίζει το ΚΚΕ και επισημαίνει τα παρακάτω:

«Το κυβερνητικό σχέδιο προωθεί, επίσης, τη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΘ που, πέραν των διευρυμένων χωρικών ορίων, θα ασχολούνται και με την άρδευση, οδηγώντας σε μεγάλη αύξηση του κόστους για τους βιοπαλαιστές αγρότες και για τους λαϊκούς καταναλωτές. Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να απορρίψει κατηγορηματικά και να αντιπαλέψει το σχεδιασμό της κυβέρνησης, συνολικά την πολιτική που αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα διεκδικώντας φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό».