Στη βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ τα χημικά των ΜΑΤ σε παιδιά και γονείς

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τα αστυνομικά αίσχη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Μεταξουργείο

Μετά τον ορυμαγδό αντιδράσεων που προκάλεσε η βίαιη στάση της αστυνομίας, η οποία έπνιξε στα χημικά γονείς με μικρά παιδιά την περασμένη εβδομάδα στο Μεταξουργείο, ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει το ζήτημα στη Βουλή και καλεί τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να δώσει εξηγήσεις.

Με πρωτοβουλία της Έλενας Ακρίτα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συνυπογράφουν ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη καλώντας για άμεση διερεύνηση και απόδοση ευθυνών.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Οι πρόσφατες εικόνες στο Μεταξουργείο, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, με τη χρήση χημικών απέναντι σε μαθητές δημοτικού, γονείς και εκπαιδευτικούς που απλώς υπερασπίζονται το δημόσιο σχολείο, δεν είναι απλώς μια ακόμη σκοτεινή στιγμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Είναι ντροπή για τη δημοκρατία. Είναι η απόλυτη παραδοχή ότι ο αυταρχισμός αποτελεί πλέον επίσημη κυβερνητική πολιτική.

Η κοινωνία διεκδικεί τη μόρφωση των παιδιών της και η κυβέρνηση απαντά με ΜΑΤ, κρότου-λάμψης και δακρυγόνα πάνω σε παιδικές ζωγραφιές. Καμία συντεταγμένη Πολιτεία δεν στοχοποιεί ανήλικους μαθητές.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν δρα αυτοβούλως· έχει πολιτικούς προϊσταμένους που σήμερα οφείλουν να λογοδοτήσουν.

Με κοινοβουλευτική ερώτηση, δώδεκα (12) συνολικά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητάμε άμεση διερεύνηση, απόδοση ευθυνών και σαφείς απαντήσεις: Ποιος έδωσε την εντολή; Ποιος γνώριζε; Ποιος καλύπτει αυτή τη βαρβαρότητα;

Αναλυτικά η ερώτηση προς τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Θέμα: Επείγουσα διερεύνηση για τη ρίψη χημικών από την Ελληνική Αστυνομία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο Μεταξουργείο

Οι πρόσφατες εικόνες στο Μεταξουργείο (23/10), έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, όπου αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών απέναντι σε μαθητές δημοτικού, γονείς και εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονταν ειρηνικά για τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τα κενά στην εκπαίδευση, αποτελούν ένα σοκαριστικό δείγμα αυταρχισμού και κρατικής αναλγησίας.

Σε μια κοινωνία που αγωνιά για το δημόσιο σχολείο, η κυβέρνηση επέλεξε για ακόμη μία φορά να απαντήσει με ΜΑΤ και χημικά, αντί με διάλογο και σεβασμό. Οι αστυνομικές δυνάμεις έριξαν δακρυγόνα μπροστά σε μικρά παιδιά με ζωγραφιές στα χέρια, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο και μετατρέποντας μια ειρηνική παιδαγωγική διαμαρτυρία σε σκηνικό καταστολής.

Επειδή:

-Η εικόνα αυτή είναι η πιο καθαρή απόδειξη μιας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία. Πρόκειται για ένα γεγονός που προσβάλλει όχι μόνο τη δημοκρατία και το Σύνταγμα, αλλά και τη στοιχειώδη ανθρώπινη ευαισθησία,

-H Αστυνομία σε καμία συντεταγμένη Πολιτεία δεν ενεργεί αυτοβούλως,

-Η χρήση χημικών απέναντι σε ανήλικα παιδιά αποτελεί ανήκουστο περιστατικό βίας σε Ευρωπαϊκό κράτος δικαίου,

-Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οφείλει να αναλάβει σαφή και άμεση ευθύνη για τις πράξεις των δυνάμεών της,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

Ποιος έδωσε την εντολή για την παρουσία και δράση των αστυνομικών δυνάμεων έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας; Υπήρξε πρότερη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας για την επιχείρηση και τη χρήση χημικών απέναντι σε συγκέντρωση όπου συμμετείχαν ανήλικοι μαθητές; Έχει διαταχθεί διοικητική και πειθαρχική διερεύνηση για τη ρίψη χημικών και, εάν ναι, ποιο είναι το αντικείμενό της και ποιοι τελούν υπό εξέταση; Θεωρεί η κυβέρνηση ότι οι σημερινές ενέργειες της Αστυνομίας συνάδουν με τον ρόλο της ως προστατευτικής δύναμης των πολιτών;

Οι Ερωτώσες Βουλεύτριες και οι Ερωτώντες Βουλευτές