Η Νέα Αριστερά ζητά εξηγήσεις για τη συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ

Στη βουλή φέρνει το κόμμα της αντιπολίτευσης και διατυπώνει τρία βασικά ερωτήματα προς την κυβέρνηση

Για τη «συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ με αιφνιδιαστικές ενέργειες που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες», ζητάει απαντήσεις ο πρόεδρος και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή και απευθύνουν στους συναρμόδιους υπουργούς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας news247 δεκάδες δήμοι της χώρας δεν θα έχουν ούτε ένα κατάστημα ΕΛΤΑ από τη Δευτέρα, ενώ δεν έχει υπάρξει δημόσια ανακοίνωση από την εταιρεία.

«Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ οι πολίτες -και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια- βλέπουν συνεχή συρρίκνωση και στέρηση πολύτιμων υπηρεσιών που επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ερημοποίηση της υπαίθρου. Το ”λουκέτο” σε καταστήματα των ΕΛΤΑ στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασμό με το ”λουκέτο” σε καταστήματα των τραπεζών, την κατάργηση Ειρηνοδικείων, την κατάργηση καταστημάτων ΔΟΥ κ.λπ. αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά από βασικές υπηρεσίες επηρεάζοντας δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες…», αναφέρεται στην ερώτηση της Νέας Αριστεράς.

Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει σε τρία καίρια ερωτήματα: