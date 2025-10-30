Η Νέα Αριστερά ζητά εξηγήσεις για τη συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ

Για τη «συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των ΕΛΤΑ με αιφνιδιαστικές ενέργειες που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες», ζητάει απαντήσεις ο πρόεδρος και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή και απευθύνουν στους συναρμόδιους υπουργούς.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας news247 δεκάδες δήμοι της χώρας δεν θα έχουν ούτε ένα κατάστημα ΕΛΤΑ από τη Δευτέρα, ενώ δεν έχει υπάρξει δημόσια ανακοίνωση από την εταιρεία.
«Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ οι πολίτες -και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια- βλέπουν συνεχή συρρίκνωση και στέρηση πολύτιμων υπηρεσιών που επιτείνουν ακόμα περισσότερο την ερημοποίηση της υπαίθρου. Το ”λουκέτο” σε καταστήματα των ΕΛΤΑ στην ελληνική περιφέρεια σε συνδυασμό με το ”λουκέτο” σε καταστήματα των τραπεζών, την κατάργηση Ειρηνοδικείων, την κατάργηση καταστημάτων ΔΟΥ κ.λπ. αποψιλώνουν κωμοπόλεις και χωριά από βασικές υπηρεσίες επηρεάζοντας δυσανάλογα τις τοπικές οικονομίες…», αναφέρεται στην ερώτηση της Νέας Αριστεράς.
Το κόμμα καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει σε τρία καίρια ερωτήματα:
- Για ποια καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την επικράτεια έχει αποφασιστεί η άμεση διακοπή λειτουργίας και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε. Αν επιβεβαιώνεται η οριστική διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων σε Μελιγαλά και Θουρία στη Μεσσηνία.
- Σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και η συνέχιση λειτουργίας των καταστημάτων των ΕΛΤΑ που εξυπηρετούν περιοχές με δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο και μακριά από τις έδρες των Δήμων
- Σε ποιες ενέργειες θα προβούν προκειμένου να ενισχυθούν οικονομικά τα ΕΛΤΑ με επιχορηγήσεις ή/και αύξηση της χρηματοδότησης της καθολικής υπηρεσίας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας