Με... χρονοκαθυστέρηση η Ν.Δ. παίρνει αποστάσεις από τις δηλώσεις Δρυμιώτη

«Η κυβέρνηση είναι για όλους τους Έλληνες, χωρίς διακρίσεις», λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες ζούμε μια αναβίωση της πατριδοκαπηλίας από το μέγαρο Μαξίμου.

Έπρεπε να προηγηθεί σάλος και γενική κατακραυγή για τις αδιανόητες δηλώσεις του «πολιτικού αναλυτή» Ανδρέα Δρυμιώτη, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντιδράσει και πάρει τις αυτονόητες αποστάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δρυμιώτης, σε εμφάνισή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σχολίασε την απουσία των ηγετών της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου λέγοντας ότι «πλέον το να είσαι Αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας».

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός είναι ότι τις τελευταίες μέρες ζούμε μια αναβίωση της πατριδοκαπηλίας από το μέγαρο Μαξίμου: με αφορμή τον Αγνωστο Στρατιώτη, την κηδεία του Σαββόπουλου, τις παρελάσεις, και με επανάληψη του παλαιού και ακριβοπληρωμένου δόγματος ότι «οι αριστεροί δεν είναι Έλληνες».

Σήμερα, λοιπόν, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνεντεύξεις της στον Alpha Radio 98.9 και στο OPEN, υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε ποτέ να υποστηρίζει διαχωρισμούς μεταξύ των πολιτών. Όπως δήλωσε «η κυβέρνηση είναι για όλους τους Έλληνες, χωρίς διακρίσεις» και πρόσθεσε: «Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που αποκατέστησε τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και προφανώς δεν ξεχωρίζει τους πολίτες ανάλογα με την ιδεολογία τους».

Δεν παρέλειψε πάντως να εξαπολύσει πυρά αναφέροντας ότι «έχουμε θεμελιώδεις διαφορές με την Αριστερά, τόσο με τις πολιτικές, όσο και με το πολιτικό κλίμα εχθροπάθειας που προωθεί. Γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε: την τοξικότητα, την προσπάθεια δημιουργίας αυτού που απλά λέμε φασαρίες την έχει προωθήσει ενεργά, όπως και τη συνεχή λάσπη που έχει ρίξει».

Δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία η άποψη του κ. Δρυμιώτη ότι οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες, ανέφερε επίσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προκληθείς να πάρει θέση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Γιαννούλη. Ο υπουργός Υγείας ωστόσο ανέφερε στον κ. Γιαννούλη, ότι πάει πολύ να κουνάει το δάχτυλο για ζήτημα πολιτικού πολιτισμού, όταν εκπροσωπεί ένα κόμμα που το 2015 εξελέγη με το διχαστικό σύνθημα «ή εμείς ή αυτοί».

«Ο κ. Δρυμιώτης δεν είναι κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένας Έλληνας πολίτης, έχει όποια άποψη θέλει. Έτσι δουλεύει η Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε αν εκφράζει τη ΝΔ η άποψη ότι οι Αριστεροί δεν είναι Έλληνες, όχι, δεν την εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η άποψη», είπε ο κ. Γεωργιάδης από τη Βουλή.

Οργή στην αντιπολίτευση

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ με σχόλιο του ρώτησε αν «είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι "το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας"» και σημείωνε ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να πάρει θέση για τις αναρτήσεις της «Ομάδας Αλήθειας». Όπως ανέφερε, «έχουν περάσει δύο 24ωρα από την ημέρα που ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αυτοαποκαλείται "Ομάδα Αλήθειας", αναπαρήγαγε -πανηγυρίζοντας πως "τα είπε όλα"- την εθνικά επικίνδυνη δήλωση του κ. Ανδρέα Δρυμιώτη ότι "το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας"». Τόνισε επίσης ότι «ο κ. Μαρινάκης αποφεύγει να τοποθετηθεί» και ρώτησε αν «συνεχίζει να έχει την άποψη ότι η "Ομάδα Αλήθειας"… θυμίζει αλήθειες, όπως έλεγε δημόσια».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά: «Είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι "το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας"; Ο πρωθυπουργός τι λέει για τις αναρτήσεις της "Ομάδας Αλήθειας", με τις περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρηματοδότησης; Είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού στον οποίον κάποιοι βουλιάζουν τη χώρα για λογαριασμό του;». «Οφείλει να πάρει θέση», σημειώνει.

Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και στους δημοσιογράφους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, έκανε λόγο για απόλυτη μικροπρέπεια του κ. Μητσοτάκη οι μεθοδεύσεις για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Όπως τόνισε, «περιμένουμε όλοι από τον κ. Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, από την κ. Σδούκου εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, να εκδώσουν μία ανακοίνωση και να αποκηρύξουν τις δηλώσεις του κ. Δρυμιώτη. Η πρώτη που αναπαρήγαγε τις αθλιότητες Δρυμιώτη είναι η «Ομάδα Αλήθειας». Αυτός ο καλοπληρωμένος, σκοτεινός, προπαγανδιστικός μηχανισμός, που όλη τη μέρα οι υπεύθυνοι της βγάζουν φωτογραφίες με τον κ. Μαρινάκη, με τον κ. Δημητριάδη, με τον κ. Γεωργιάδη και, ενίοτε, και με κάποιους δημοσιογράφους».

Επίσης, από τη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης χαρακτήρισε αθλιότητες όσα είπε ο κ. Δρυμιώτης και τον ίδιο τον κ. Δρυμιώτη «γραφική προσωπικότητα» που διατύπωσε την «απαράδεκτη» θέση ότι ένα κομμάτι των Ελλήνων πολιτών είναι μειωμένης εθνικής ή πατριωτικής συνείδησης. Κάλεσε δε τον παριστάμενο υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, να απαντήσει αν υιοθετεί αυτή την άποψη.