«Γαλάζια» σκηνοθεσία στην κηδεία Σαββόπουλου

Ούτε τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου δεν σεβάστηκε η κυβέρνηση καθώς προσπάθησε να αποκομίσει, μέσα από την τελετή, μικροπολιτικά οφέλη εις βάρος των αντιπάλων της: αυτό είναι το «κατηγορώ» των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης στο σκηνικό των άδειων καρεκλών, με σκηνοθέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ εν πρώτοις έκανε λόγο για «σκηνοθετημένη από την κυβέρνηση εικόνα», αφού αφενός ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ενημερώσει για την απουσία του -αλλά, παρά ταύτα, υπήρχε η άδεια καρέκλα του στη Μητρόπολη Αθηνών- αφετέρου ήταν πολυπρόσωπη η εκπροσώπηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, πηγές της Κουμουνδούρου, σε επικοινωνία με την «Εφ. Συν.», κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να καπηλευτεί τον θάνατο (του Δ. Σαββόπουλου) για να παράξει πολιτικά αποτελέσματα -κι αυτό είναι ανήθικο». Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν ότι δεν υπήρξε, βεβαίως, πρόσκληση -όπως και σε κάθε άλλη κηδεία, άλλωστε-, εξ άλλου, συμπλήρωναν, ο Σωκράτης Φάμελλος δεν θα μπορούσε να είναι παρών (ήταν, ήδη, στην Θεσσαλονίκη). Ενώ παρέπεμπαν επίσης και στο ανθρώπινο, προσωπικό μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις έγινε γνωστό το νέο της απώλειας του μεγάλου δημιουργού («Δεν έλειπε ποτέ από τις παρέες μας, από τα καλοκαίρια μας, από τις πορείες μας, από τις συζητήσεις μας για το 5ο Λύκειο που τελείωσε και αυτός. Για χάρη του μάθαμε να πιάνουμε κιθάρα», σημείωνε, μεταξύ άλλων, ο Σ. Φάμελλος).

Ενώ και το ΚΚΕ, ούτε προσκλήθηκε ούτε δήλωσε πως θα πάει στην κηδεία, άλλωστε με τον Δ. Σαββόπουλο δεν είχε σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης.

Αντίστοιχες ήταν οι αντιδράσεις και από το κόμμα της Νέας Αριστεράς: καμία πρόσκληση – καμία επικοινωνία προς τον Αλέξη Χαρίτση δεν υπήρξε, ήταν «μάλλον παγίδα της Δεξιάς», μας είπε μέλος του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος. Υπενθυμίζεται ότι από την Κυριακή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς είχε γράψει (στο εβδομαδιαίο μήνυμά του), «την ώρα της κηδείας, επέλεξα να τον αποχαιρετήσω (σ.σ. τον Δ. Σαββόπουλο) ακούγοντας σε λούπα την αριστουργηματική “Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη”. Το θεώρησα πιο τίμιο από το να σταθώ στη Μητρόπολη δίπλα στον Αδωνη Γεωργιάδη και το μισό υπουργικό συμβούλιο και να ακούω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποχαιρετά τον “φίλο του τον Νιόνιο”. Ακούω την κριτική και την καταλαβαίνω. Παραμένω αμφίθυμος. Αλλά σταθερά συγκινημένος», είχε υπογραμμίσει ο Αλ. Χαρίτσης.

Κατά το παρελθόν δε, υπήρξαν περιπτώσεις προοδευτικών προσωπικοτήτων, στην κηδεία των οποίων η Δεξιά έλαμψε διά της απουσίας της. Μια τέτοια περίπτωση υπενθυμίζει το στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Μπίστης, σε ανάρτησή του: «Σε αυτούς που ολοφύρονται για την απουσία της ηγεσίας και του λαού της Αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, θέλω να θυμίσω μια Ιστορία. Οταν πέθανε η Μελίνα Μερκούρη, εθνική καλλιτέχνις και σύμβολο, αποδεδειγμένα αγωνίστρια κατά της δικτατορίας και Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που είχε σχετικά πρόσφατα συγκρουστεί μαζί της για την συλλογή του από αρχαία, δεν παρέστη στην κηδεία. Στην αρχή υπήρχε αντίδραση που καταλάγιασε αμέσως όταν διέρρευσε από κύκλους του πρώην πρωθυπουργού ότι “δεν ήθελε να είναι υποκριτής”. Ολοι κατάλαβαν ότι έπραξε σωστά».

Αλλά και στην κηδεία, τέλος, του Θάνου Μικρούτσικου τον Δεκέμβριο του 2019 δεν είχε παραστεί ο τότε και νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.