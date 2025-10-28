Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση παραδέχθηκε ότι δεν ξέρει πότε θα έρθουν τα νέα τρένα

32 μήνες μετά τα Τέμπη, η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν ξέρει πότε θα έρθουν τα νέα τρένα

Σύμφωνα με ερώτηση του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει καν πότε θα αντικατασταθούν τα τρένα της Hellenic Train.

Δύο χρόνια και οκτώ μήνες μετά το έγκλημα των Τεμπών, θα περίμενε την κυβέρνηση να έχει προχωρήσει σε αλλαγές που θα καθιστούσαν τον σιδηρόδρομο πραγματικά ασφαλή. Αντ’ αυτού οι πολίτες ακούν τον υπουργό Υποδομών να λέει ότι “ρωτάμε κάθε μέρα τους Ιταλούς” και να μη νιώθει καν την ανάγκη να απολογηθεί. Οι ίδιοι που υπόσχονταν “εκσυγχρονισμό” μετά τα Τέμπη, 32 μήνες μετά, παραδέχονται ότι απλώς… ρωτούν κάθε μέρα τους Ιταλούς και δεν παίρνουν απάντηση, ανίκανοι να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών.

Μία λέξη περιγράφει τη στάση τους: κυνισμός.

Η κυβέρνηση ομολογεί ότι δεν έχει καν χρονοδιάγραμμα. Και όταν τίθεται το αυτονόητο ερώτημα, δηλαδή αν έχει αποτύχει, η απάντηση είναι προσβολές και πιστοποιητικά φρονημάτων. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.

Η Νέα Αριστερά επαναλαμβάνει: ο σιδηρόδρομος είναι δημόσιο αγαθό.

Η ασφάλεια των τρένων δεν μπορεί να μετριέται με όρους κερδοφορίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να λογοδοτήσει για την αποτυχία της.

Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει άλλο “να ρωτάμε τους Ιταλούς”.

Η αλαζονεία πλέον δεν μπορεί να καλύψει την ανικανότητα τους. Και αυτή η ανικανότητα κοστίζει ζωές και για αυτό δεν τους αξίζει μέρα παραπάνω στην εξουσία!