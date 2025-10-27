ΣΥΡΙΖΑ για «μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ»: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση σχετικά με τις διθυραμβικές εξαγγελίες της περί μείωσης τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
Η Κουμουνδούρου επισημαίνει σε ανακοίνωσή της πως «η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της», επικαλούμενη τα ρεπορτάζ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οποία οι μειώσεις δεν αφορούν αναγκαία καθημερινά προϊόντα αλλά σε προϊόντα δευτερεύουσας σημασίας.
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί περίπου κατά 7% την τελευταία διετία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΤτΕ. Το 14% του πληθυσμού της χώρας βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, σύμφωνα με την Eurostat. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μειώνεται όλο και περισσότερο».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Μόλις λίγες ημέρες έπειτα από τις ανακοινώσεις του περιχαρή κ. Μητσοτάκη, για μείωση των τιμών κατά 8% σε πάνω από 2000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της, με τα σχετικά ρεπορτάζ που την εντοπίζουν να πολλαπλασιάζονται από μέρα σε μέρα.
Οι καταναλωτές ανακαλύπτουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας.
Οι 2.000 κωδικοί ειδών «πρώτης ανάγκης» αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο σε προϊόντα δευτερεύουσας σημασίας, τα τρόφιμα παραμένουν πανάκριβα, με το κρέας να μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας, προϊόντα εντάσσονται στη «μείωση» αφού πρώτα έχουν ανατιμηθεί, έτσι ώστε η τελική τιμή τους να είναι μεγαλύτερη από πριν. Και ο έλεγχος του υπουργείου Ανάπτυξης για όλα αυτά τα απαράδεκτα είναι, βεβαίως, ανύπαρκτος, με ευθύνη του κ. Θεοδωρικάκου.
Αυτή είναι η μείωση που διαφημίζει η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι αυξήσεις τιμών σε βασικά είδη και στα τρόφιμα.
Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μειωθεί περίπου κατά 7% την τελευταία διετία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΤτΕ. Το 14% του πληθυσμού της χώρας βρέθηκε αντιμέτωπο με σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, σύμφωνα με την Eurostat. Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μειώνεται όλο και περισσότερο.
Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική των θηριωδών υπερπλεονασμάτων, αρνείται επίμονα να χτυπήσει την ακρίβεια με ριζικά μέτρα και μειώσεις του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, αρνείται να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια και επιμένει να στηρίζει τα καρτέλ τραπεζών, ενέργειας και μεγάλων αλυσίδων τροφίμων.
Καθημερινά γίνεται όλο και πιο φανερή η ανάγκη για μια προοδευτική διέξοδο, για μια Προοδευτική Ελλάδα, την οποία μπορούν να διεκδικήσουν και να πετύχουν οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις με τη βοήθεια της κοινωνικής πλειοψηφίας.
