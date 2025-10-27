Οι αντιδράσεις για την παραίτηση του «part-time» αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή ο Μητσοτάκης, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ • Η παραίτηση του κ. Καϊμακάμη δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, τονίζει η Νέα Αριστερά.

Τα βέλη τους προς την κυβέρνηση έστρεψαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με αφορμή την παραίτηση του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, ο οποίος, μεταξύ πολλών άλλων, είχε παραδεχθεί στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή πως η οικογένειά του λαμβάνει επιδοτήσεις από τον αγροτικό οργανισμό, ενώ δεν πήγαινε καθημερινά στη δουλειά του, καθώς όπως κατέθεσε ασκούσε διοίκηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η παραίτηση Καϊμακάμη επιβεβαιώνει «ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει έναν κρίσιμο δημόσιο οργανισμό, πυλώνα στήριξης του αγροτικού κόσμου, σε πεδίο εξυπηρέτησης κομματικών, ιδιωτικών και οικογενειακών συμφερόντων».

Παράλληλα, η Κουμουνδούρου επισημαίνει ότι «ο μόνος που μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις για το πώς στήθηκε το γαλάζιο κύκλωμα λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός», καλώντας τον μάλιστα να έρθει άμεσα και να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ Ξηλώνεται το κύκλωμα των αρίστων στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Θα πάρει θέση για τον εκλεκτό του Τσιάρα ο κ. Μητσοτάκης; Η παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη από τη θέση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο όσα ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καταγγείλει εδώ και μήνες: ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει έναν κρίσιμο δημόσιο οργανισμό, πυλώνα στήριξης του αγροτικού κόσμου, σε πεδίο εξυπηρέτησης κομματικών, ιδιωτικών και οικογενειακών συμφερόντων. Ο κ. Καϊμακάμης, κατά δήλωση του νεοδημοκράτης και προσωπική επιλογή του Τσιάρα (αυτό ήταν και το μοναδικό κριτήριο για την τοποθέτησή του σε μια τόσο κρίσιμη θέση), όπως παραδέχθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, την ώρα που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών ενισχύσεων είναι μέτοχος σε εταιρεία ζωοτροφών, εργάζεται ως σύμβουλος σε ιδιωτική εταιρεία αγροτοδιατροφής και η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις! Όταν ο ίδιος δηλώνει πως «αν προκύψει σύγκρουση συμφερόντων θα παραιτηθώ» και τελικά παραιτείται, η ομολογία, πια, είναι εξόφθαλμη. Την ίδια στιγμή, η κατάθεσή του στην Επιτροπή εξέθεσε τον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, τον κ. Μυλωνάκη: ενώ ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι «η κυβέρνηση διασφάλισε την απρόσκοπτη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ο κ. Καϊμακάμης διέψευσε οποιαδήποτε προθυμία συνεργασίας, παίρνοντας το μέρος του πρώην προέδρου Νίκου Σαλάτα, που «καρατομήθηκε» με εντολή του Μεγάρου Μαξίμου. Τελικά, ο μόνος που μπορεί να δώσει όλες τις απαντήσεις για το πώς στήθηκε το γαλάζιο κύκλωμα λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητά να έρθει εδώ και τώρα να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Παραδοχή ενοχής της κυβέρνησης»

«Η αποδοχή της παραίτησης του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Καϊμακάμη, αποτελεί παραδοχή ενοχής και μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει όσα η Νέα Αριστερά είχε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας αδιανόητο ότι ο κ. Καϊμακάμης παρέμενε ακόμη στη θέση του και περίμενε αυτονόητα την άμεση αποπομπή του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Στις 9 Οκτωβρίου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο ίδιος ο κ. Καϊμακάμης είχε παραδεχθεί ότι:

Η οικογένειά του λαμβάνει αγροτικές επιδοτήσεις από τον ίδιο οργανισμό που διοικεί.

Υφίσταται προφανής σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο ίδιος αναγνώρισε.

Εργάζεται ”part-time” στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτική επιχείρηση», σημειώνει η Νέα Αριστερά, τονίζοντας πως «παρά τις παραδοχές αυτές, η κυβέρνηση χρειάστηκε εβδομάδες για να πράξει το αυτονόητο».

«Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει ότι η παραίτηση δεν αναιρεί την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία αρχικά κάλυψε τον κ. Καϊμακάμη, αγνοώντας τις αποκαλύψεις και τις θεσμικές αντιφάσεις που προέκυψαν», καταλήγει.