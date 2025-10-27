Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ στα δημοσιεύματα για την Ευρωπαϊκή Άμυνα

Σε δημοσιεύματα των εφημερίδων «Documento» και «Δημοκρατία» απαντούν οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «προσπαθούν να διαστρεβλώσουν τη θέση τους και τον τρόπο που ψήφισαν» όσον αφορά στο κείμενο για την Ευρωπαϊκή Άμυνα.
Ειδικότερα, αναφέρουν τα εξής:
Οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προς αποκατάσταση της αλήθειας και απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τη θέση τους και τον τρόπο που ψήφισαν, επαναλαμβάνουν ότι, όπως είναι η πάγια θέση του κόμματος, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ την κατάργηση της ομοφωνίας (βέτο) στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα και από τα αποτελέσματα της σχετικής ονομαστικής ψηφοφορίας που έχει δημοσιευθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη. Όλα τα υπόλοιπα είναι σοφιστείες.
Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά υπέρ της ενίσχυσης της συνεργασίας στην άμυνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης.
Στα εν λόγω δημοσιεύματα έχει διαστρεβλωθεί πλήρως το κείμενο του ψηφίσματος και επιπλέον παραλείπεται το υπάρχον καθεστώς που διαμορφώνουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες.
Η διαδικασία της PESCO (ενισχυμένη συνεργασία) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη κοινών εξοπλιστικών και η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη από το 2017. Οι διαδικασίες αυτές είναι ανοιχτές μόνο για τα κράτη μέλη της Ένωσης και όχι τρίτες ή υπό ένταξη χώρες, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση. Η ανάγκη ομοφωνίας επιβεβαιώνεται και από την παράγραφο 27 της Έκθεσης.
Όσοι εμφανίζονται αντίθετοι στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εξηγήσουν πώς καταλαβαίνουν την αμυντική θωράκιση της χώρας και αν θέλουν να έχουμε μία κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα στην οποία θα συμμετέχει η Ελλάδα και θα την προστατεύει από την Τουρκία, ή θα είναι απλώς παρατηρητής και εκτός των εξελίξεων.
