«Κάθε μήνα, φεύγει μια αρμοδιότητα από τον δήμο και πηγαίνει στο κράτος»

Άστραψε και βρόντηξε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για τη χουντική τροπολογία που υπερψήφισε η κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Η κυβέρνηση δημιούργησε θολούρα χωρίς να υπάρχει λόγος. Κανείς δεν κατάλαβε ποιος έχει την αρμοδιότητα. Άλλαξαν τη λέξη "καθαριότητα" σε "φροντίδα"», σημείωσε μεταξύ άλλων στο OPEN προσπαθώντας να εξηγήσει το αλαλούμ που επικρατεί μετά τη νομοθετική πρωτοβουλία του Μαξίμου.

«Καλή τύχη και ραντεβού στα δικαστήρια», πρόσθεσε γλαφυρά ο Χάρης Δούκας επαναλαμβάνοντας πως θα πάει στα δικαστήρια ενάντια στη (ν)τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας.

«Εξ όσων γνωρίζω σήμερα πήγαν ιδιώτες στο σημείο. Απ' όταν ψηφίστηκε η τροπολογία ο δήμος δεν πήγε», πρόσθεσε ο δήμαρχος. «Θα δοθεί σε ιδιωτικά εταιρεία, οφείλω να κινηθώ νομικά», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως η κυβέρνηση συμπεριφέρθηκε εκδικητικά στο θέμα, υπαναχώρησε στον δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι και μετά έφερε την τροπολογία για να τον εκδικηθεί. «Τους ενόχλησε η πρόσπάθεια που έγινε από τον Ρούτσι. Πρέπει τα ονόματα να παραμείνουν εκεί μέχρι να αποδοθεί Δικαιοσύνη».

«Είναι δημόσιος υπαίθριος χώρος και μπορούν να γίνονται συναθροίσεις και συγκεντρώσεις. Τα μνημεία αυτά συμβολίζουν ενίοτε και την ανυπακοή», σημείωσε σκωπτικά. «Εμείς κάναμε ένα μνημείο και οι γονείς θέλουν να αγωνιστούν για Δικαιοσύνη μπροστά από τη Βουλή. Εμείς θα τους το απαγορεύσουμε; Αυτό είναι αντισυνταγματικό».

«Παίρνουν έσοδα από τους δήμους»



«Κάθε μήνας που περνάει, φεύγει μια αρμοδιότητα από τον δήμο και πηγαίνει στο κράτος. Η κυβέρνηση διπλασίασε τα πρόστιμα στον ΚΟΚ. 100 εκατομμύρια έσοδα. Το 50% τα έπαιρναν οι δήμοι και τώρα τα παίρνει από τους δήμους για να πάνε στα ταμεία ενστόλων. Ξεκάθαρη υπερσυγκέντρωση πόρων και πλούτου στην κυβέρνηση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας. «Μας πήραν την Ανάπλαση, το Γηροκομείο, τον Άγνωστο Στρατιώτη», πρόσθεσε ο ίδιος και υποστήριξε πως στοχοποιούν την τοπική αυτοδιοίκηση.