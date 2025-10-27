Κακό κλίμα και αναβρασμός στο ΠΑΣΟΚ

Mια άστοχη και λανθασμένη επιλογή της ηγεσίας προκάλεσε το τελευταίο 48ώρο -από το πουθενά- κακό κλίμα και αναβρασμό στο ΠΑΣΟΚ, σε μια συγκυρία που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη μια πλευρά πιέζεται δημοσκοπικά για το άλμα που δεν επιτυγχάνεται και από την άλλη κάνει βήματα για την ανασύνταξη και την πιο αποτελεσματική πολιτική και θεσμική λειτουργία του.

Ούτε μία ημέρα δεν πρόλαβε να μείνει στη θέση του ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος επρόκειτο να αναλάβει νέος διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Η αποκάλυψη μέσω διαδικτύου ότι στο παρελθόν είχε κάνει εγκωμιαστικές αναρτήσεις υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γρηγόρη Δημητριάδη και του Νίκου Δένδια προκάλεσε ηλεκτροσόκ σε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, που είτε δημοσίως είτε σε εσωτερικές τους επικοινωνίες ζητούσαν επιτακτικά την άμεση αποπομπή του.

Οπως και ήταν μονόδρομος να συμβεί και έγινε τελικά μέσα σε λίγες ώρες, σε μια προσπάθεια να σβήσει άμεσα η φωτιά που ξέσπασε, από μια εστία που έμενε ανενεργή από το 2020 και το 2021. Οταν ο κ. Παπαβασιλείου αποκαλούσε «εξαιρετικό» τον πρωθυπουργό, έδινε «μπράβο» στον πρώην γ.γ. του πρωθυπουργού και «συγχαρητήρια» στον νυν υπουργό Αμυνας. Τότε, ο καρατομηθείς δεν είχε καμία θέση στο ΠΑΣΟΚ πέρα από αυτήν του μέλους του κόμματος.

Ωστόσο, η αξιοποίησή του σε ένα τόσο νευραλγικό πόστο, της απολύτου εμπιστοσύνης του προέδρου, ήταν εύλογο να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά και να φέρει τον Νίκο Ανδρουλάκη σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. «Δεν γνώριζε τις απόψεις; Κι αν όχι, δεν όφειλε να κάνουν μια στοιχειώδη έρευνα; Τον διάλεξε ο ίδιος ή τον πρότειναν κάποιοι και ποιοι;» είναι μερικές από τις απορίες που μονοπωλούν από το μεσημέρι του Σαββάτου τα πηγαδάκια και τις συνομιλίες στελεχών, ενώ ορισμένοι πιο επικριτικοί απέναντι στην ηγεσία σχολίαζαν ότι θα έπρεπε όχι απλώς να τον αποπέμψει αλλά και να τον διαγράψει, όπως είχε πράξει ο κ. Ανδρουλάκης με την Κατερίνα Μπατζελή.

Στο προεδρικό περιβάλλον, δεν υπήρχε διάθεση για πολλά σχόλια. Μετά την αρχική παγωμάρα και την απογοήτευση, στέκονταν στο γεγονός ότι συνέβη αυτό που έπρεπε να συμβεί, δηλαδή η υποβολή παραίτησης. Απέρριπταν δε ως ανάξιες περαιτέρω σχολιασμού αναφορές για το «δεξιό» ΠΑΣΟΚ που «εξακολουθεί να κάνει κουμάντο», παραπέμποντας στη γενικότερη πολιτική αντιπολιτευτική δράση του κόμματος «που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός αντίπαλος της Ν.Δ. και το μόνο που μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή».

Σε κάθε περίπτωση, όπως παρατηρούσαν κομματικοί παράγοντες, η πολιτική και επικοινωνιακή ζημιά, πρόσκαιρη ή όχι, μένει να φανεί, έγινε και το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πάλι σε φάση εσωστρέφειας, να απολογείται αντί να κάνει σκληρή αντιπολίτευση στη Ν.Δ. και να μιλά για το πρόγραμμα και τις πολιτικές του. Ο ίδιος ο εξωθηθείς σε παραίτηση απέδωσε τον σάλο για το πρόσωπό του σε «κύκλους που κάνουν παραπολιτική», λέγοντας ότι «δύο σχόλιά μου πριν πέντε χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες».