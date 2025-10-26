ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην επίθεση κατά Μητσοτάκη

«Επισπεύδων της συγκάλυψης ο πρωθυπουργός» σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς • «Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι» τονίζει η Κουμουνδούρου

Η επιλογή του πρωθυπουργού να δώσει τόνο «πανηγυρικό» στο κυριακάτικο μήνυμά του για τις συλλήψεις που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έμεινε αναπάντητη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Έχει εν τέλει χιούμορ

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα social media, ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει ότι «ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του πρωθυπουργού έχει εν τέλει πολύ χιούμορ.

Και τονίζει:

Πώς αλλιώς να ερμηνευτεί η αποστροφή δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις", στο στόμα του πρωθυπουργού:

Που επί πέντε χρόνια προσποιείται τον ανήξερο για ένα σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο φόρτωσε πρόστιμο κοντά 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων.

Που έστησε μια αντισυνταγματική φαρσοκωμωδία στη Βουλή για να μπει ασπίδα σε δύο υπουργούς του, ώστε να μην τεθούν στην έρευνα της Δικαιοσύνης.

Που κομματικά στελέχη του, όπως ο "Φραπές" και η Τομεάρχης Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν επίδειξη jaguar».

«Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιστέκεται σθεναρά σε κάθε προσπάθεια διαλεύκανσης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επιτίθεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που ζητούν τον έλεγχο», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον "ήρωα της διαφάνειας". Θα ήταν κωμωδία, αν δεν ήταν μια θλιβερή τραγωδία.

Η αλήθεια, όμως, είναι πως λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς.

Η κάθαρση θα έρθει μόνο με την αποχώρηση του και την ήττα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Αντί να απολογηθεί, επιχαίρει για επιτυχίες

«Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι». Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα 2,5 εκατ. ευρώ του «Φραπέ», την Jaguar και όλα τα άλλα, επιχαίρει σήμερα για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή. Ας διαβάσει τις καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για να «θυμηθεί» μπροστά σε ποια -και σε ποιων - αίσχη στέκεται μάρτυρας ο ελληνικός λαός» σημειώνει από την πλευρά της η Κουμουνδούρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον πρωθυπουργό να απολογηθεί στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο για το χάος που έχει προκαλέσει και υπογραμμίζει «επέλεξε την Κυριακή του Αγίου Δημητρίου να αναρτήσει άλλο ένα μήνυμα αυτοθαυμασμού, ζητώντας και πάλι «υπομονή». Μιλά για «πατριωτισμό της ευθύνης», όταν οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται από την ευλογιά, μένουν μήνες σε καραντίνα χωρίς στήριξη και αποζημιώσεις, και οι αγρότες περιμένουν ακόμη τις ενισχύσεις που έχει μπλοκάρει το «γαλάζιο» σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ανάμεσα σε άλλα η ανακοίνωση αναφέρει:

Με τη ΝΔ να έχει μετατρέψει τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε λάφυρο για ημέτερους, αφήνοντας την ύπαιθρο να καταρρέει. Δεν είναι «ευθύνη» να ζητάς συνεχώς υπομονή από ανθρώπους που χάνουν το βιός τους. Είναι κυνισμός και ανικανότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απαιτεί άμεση και πλήρη αποζημίωση για τα ζώα που θανατώθηκαν από την ευλογιά με κάλυψη της παραγωγικής απώλειας, επιδότηση ζωοτροφών και λειτουργικών εξόδων, προκαταβολές ρευστότητας στους παραγωγούς, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, καθώς και πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ με εκκαθάριση όλων των καθυστερημένων πληρωμών και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Πάει πολύ όμως να μιλά για ενεργειακή αυτονομία ο πρωθυπουργός που ναρκοθέτησε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεσμεύοντας το ενεργειακό μείγμα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο, ο πρωθυπουργός των ενεργειακών υπερκερδών που επί των ημερών, όπως και στη τρέχουσα περίοδο, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στην ακρίβεια της χονδρεμπορικης τιμής ρεύματος.

Και αν θεωρεί τώρα ότι οι εξορύξεις συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία, και όχι η πράσινη συμφωνία όπως έλεγε μέχρι τώρα, ας μας πει γιατί δεν έχει κάνει τίποτα για τις αδειοδοτημένες περιοχές ερευνών υδρογονανθράκων εδώ και 6 χρόνια!

Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά.

Του θυμίζουμε επιπλέον ότι τα θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απαιτούν αποτελεσματική και ενεργητική εξωτερική πολιτική που δεν έχει η κυβέρνησή του. Και δεν μπορούν να εξαρτώνται από τα επιχειρηματικά συμφέροντα ενεργειακών κολοσσών. Η μόνη βάση εξασφάλισης των συμφερόντων της χώρας πρέπει να είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Θάλασσας και όχι τα συμφέροντα εταιρειών που μπορούν να αλλάξουν στρατόπεδο ανά πάσα στιγμή με βάση τους κανόνες του κέρδους ή του πιο ισχυρού.

Όσο για το ΕΣΥ, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για «ενίσχυση», ενώ η δική του πολιτική έχει οδηγήσει σε κλειστά τμήματα, ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρα χωρίς πληρώματα. Αυτό δεν είναι ενίσχυση, είναι διάλυση και μεθοδευμένη απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το ΕΣΥ χρειάζεται μόνιμες προσλήψεις, αξιοπρεπείς αμοιβές, ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και ουσιαστική στήριξη.

Και επειδή του αρέσει του πρωθυπουργού να αναφέρεται σε ρεκόρ στην οικονομία, ορίστε ένα ακόμη που έγινε με δική του ευθύνη και μπορεί να «καμαρώσει» γι' αυτό. Το 66,8% των Ελλήνων θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς, ποσοστό ρεκόρ στην Ευρώπη, αναφέρει η Eurostat. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Και μια επίσκεψη στο Super Market αρκεί για να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση. Γιατί είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη να στηρίζει τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια στην αγορά, εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Η κοινωνία έχει χορτάσει από ψεύτικες υποσχέσεις κι επικοινωνιακές φιέστες. Έχει χορτάσει από γαλάζια σκάνδαλα και διαφθορά. Οι πολίτες δεν μπορούν να κάνουν άλλη «υπομονή». Ζητούν άμεσες λύσεις, και αυτές μπορούν να δοθούν μόνο με πολιτική αλλαγή και μια Προοδευτική Ελλάδα που βάζει στο επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον.