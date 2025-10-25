Ηχηρή παραίτηση στο ΠΑΣΟΚ, λόγω εγκωμίων σε Μητσοτάκη

Μόλις χθες, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε πως ο Γιώργος Παπαβασιλείου αναλαμβάνει διευθυντής του Γραφείου του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.
Ωστόσο σήμερα ο Γ. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή. Λόγω αυτής της ηχηρής παραίτηση, είναι οι εγκωμιαστικές δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
Στη δήλωση παραίτησής του, ο Γ. Παπαβασιλείου, κάνει λόγο για «προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική», ενώ σημειώνει ότι «2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία...».
Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2020, ο Γ. Παπαβασιλείου ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το ζήτημα της βίας στα πανεπιστήμια: «Εξαιρετικός Μητσοτάκης, για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο». Επίσης, τον Απρίλιο του 2021, αναφερόμενος στον τότε γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού, ανάρτησε κείμενο που ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επιτέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, μπράβο...», το οποίο συνόδεψε με φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη.
Η δήλωση του Γ. Παπαβασιλείου
Από το 1974 ως και σήμερα υπήρξα συνεπές και αμετακίνητο μέλος του ΠΑΣΟΚ στηρίζοντας όλους τους Προέδρους του.
Δεν αποστασιοποιήθηκα ποτέ από τον αγώνα του κόμματος μας να ξαναβρεθεί στα πλατιά κοινωνικά και πολιτικά του όρια ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Έναν αγώνα που πλέον αντιστοιχίζεται με το αίτημα των πολιτών για αλλαγή πορείας και ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.
Η προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική είναι από χέρι χαμένη.
Γιατί είναι αντιληπτό ότι 2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία, που με την πολιτική του σπαταλά τις ευκαιρίες της παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε δύο φορές την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τελικά θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των σκανδάλων και της απαξίωσης των δημοκρατικών θεσμών.
Επειδή δεν θέλω να υπάρχει καμία σκιά στον αγώνα που δίνει το ΠΑΣΟΚ, υπέβαλα την παραίτηση μου, η οποία και έγινε δεκτή.
Θα συνεχίσω να είμαι παρών στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή απο όποια θέση μου ζητηθεί.
