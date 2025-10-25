Ηχηρή παραίτηση στο ΠΑΣΟΚ, λόγω εγκωμίων σε Μητσοτάκη

Παραίτηση με το «καλημέρα» για τον Γιώργο Παπαβασιλείου, που μόλις την προηγούμενη ημέρα ανέλαβε καθήκοντα.

Μόλις χθες, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε πως ο Γιώργος Παπαβασιλείου αναλαμβάνει διευθυντής του Γραφείου του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.

Ωστόσο σήμερα ο Γ. Παπαβασιλείου ανακοίνωσε την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή. Λόγω αυτής της ηχηρής παραίτηση, είναι οι εγκωμιαστικές δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ν.Δ. Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Στη δήλωση παραίτησής του, ο Γ. Παπαβασιλείου, κάνει λόγο για «προσπάθεια κάποιων κύκλων να κάνουν την παραπολιτική, πολιτική», ενώ σημειώνει ότι «2 σχόλια μου πριν 5 χρόνια δεν σημαίνουν γενική αναγνώριση ενός Πρωθυπουργού και μιας κυβέρνησης, που διέψευσε ακόμα και τους πλέον καλοπροαίρετους πολίτες και πρωταγωνιστεί στη διαφθορά και την αναξιοπιστία...».

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2020, ο Γ. Παπαβασιλείου ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το ζήτημα της βίας στα πανεπιστήμια: «Εξαιρετικός Μητσοτάκης, για το φασιστικό παρακράτος των πανεπιστημίων με αριστερό προσωπείο». Επίσης, τον Απρίλιο του 2021, αναφερόμενος στον τότε γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού, ανάρτησε κείμενο που ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επιτέλους υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι, μπράβο...», το οποίο συνόδεψε με φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη.