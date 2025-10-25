Μάχες Ανδρουλάκη σε τέσσερα μέτωπα

Μια νέα κρίσιμη περίοδο περνούν στο ΠΑΣΟΚ. Σε επίπεδο πολιτικής τακτικής και αντιπολιτευτικών κινήσεων, βλέπουν τις επιλογές τους να πιάνουν στόχο (ΟΠΕΚΕΠΕ, Αγνωστος Στρατιώτης κ.λπ.), αφού η κυβέρνηση κλυδωνίζεται ή ηττάται στις εντυπώσεις. Σε επίπεδο απήχησης των μηνυμάτων και δημοσκοπικής αποτύπωσής τους, όμως, η εικόνα που καταγράφεται δεν είναι ακόμη η επιθυμητή.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη προσεγγίζουν τη συγκυρία με ψυχραιμία, ρεαλισμό και σταθερότητα στις θέσεις, χαράσσοντας τα σχέδιά τους σε τέσσερις άξονες: για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το φημολογούμενο κόμμα Τσίπρα, τα εσωκομματικά και τις δημοσκοπήσεις. Για τις τελευταίες, θεωρούν ότι θα μπορούσαν όντως να βρίσκονται σε καλύτερο σημείο εκκίνησης, αλλά δεν απογοητεύονται, καθώς -όπως λένε- χρειάζονται επιμονή και αγώνας.

Υπογραμμίζουν ότι τα «όπλα» του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ίδια με τα αντίστοιχα της Ν.Δ., «πολεμάμε με ντουφέκια και εκείνοι με μπαζούκας», τονίζουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι παρ’ όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ κινείται ανοδικά και όσο πλησιάζουν οι εκλογές και τίθενται τα πραγματικά διλήμματα η κατάσταση θα βελτιώνεται. Από την άλλη, υπάρχουν στελέχη που δεν συμμερίζονται την εκτίμηση αυτή της πλειοψηφίας, αντιτείνοντας ότι η ανάκαμψη πρέπει να γίνει ορατή άμεσα. Μετά τις προ εβδομάδων προειδοποιήσεις του Παύλου Γερουλάνου για τη βελόνα που πρέπει να κουνηθεί, ο Πάρις Κουκουλόπουλος χτύπησε το ίδιο καμπανάκι, βάζοντας ως χρονικό ορίζοντα τα Χριστούγεννα.

Αυτόνομη πορεία

Αν κάτι δεν αλλάζει, επί του παρόντος, είναι η στρατηγική της αυτόνομης πορείας και της απόρριψης των προσκλητηρίων για προεκλογικές συμπράξεις και μέτωπα. Το συνέδριο είναι μπροστά και δεν αποκλείεται να τεθούν προς ψήφιση και προτάσεις για αναπροσαρμογή στάσης, μικρές ή μεγαλύτερες διορθώσεις... Εξάλλου, στη δημόσια σφαίρα ήδη κατατίθενται «εκτός γραμμής» προσωπικές απόψεις με ενδεικτική αυτή του Χάρη Καστανίδη που τάχθηκε υπέρ ενός κοινού ψηφοδελτίου όλων των προοδευτικών δυνάμεων «άνευ αποκλεισμών».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει σταθμίσει τα δεδομένα και όπως διαμηνύουν συνομιλητές του στην «Εφ.Συν.», έχει επίγνωση των δυσκολιών αλλά και των δυνατοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν για το ΠΑΣΟΚ, παραμένοντας συγκρατημένα αισιόδοξος. Μερικές από αυτές τις «ευκαιρίες» είναι οι απώλειες σχεδόν της μισής δύναμης της Ν.Δ. και το τοπίο απόλυτης ρευστοποίησης και περαιτέρω κατακερματισμού στην ευρύτερη Αριστερά, με βασικό παράδειγμα τις νέες δραματικές και αντιφατικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Τσίπρα.

Καθοριστικό ρόλο στα εκατέρωθεν ανοίγματα που υπολογίζει να κάνει το ΠΑΣΟΚ θα διαδραματίσει η Επιτροπή Διεύρυνσης που πρόκειται να ανακοινωθεί με πρόεδρο τον έμπειρο Κώστα Σκανδαλίδη. Στο σκέλος των εσωκομματικών, ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει ότι απαιτούνται ενότητα, σύνθεση και εξωστρέφεια από όλα τα στελέχη. Το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας στέλνει η γνωστοποίηση συγκρότησης Επιτροπής Ψηφοδελτίων, με επικεφαλής το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Πέτρο Λάμπρου.