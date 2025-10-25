Δονήσεις και ρήγματα εντός των δύο κομμάτων

Ηταν περίεργο, αν μη τι άλλο, το σκηνικό της περασμένης Πέμπτης. Στελέχη δύο διαφορετικών κομμάτων (που μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν ένα) να συζητούν ταυτοχρόνως σε διαφορετικούς χώρους τα ίδια θέματα: για το παρόν και το μέλλον του πολιτικού τους φορέα και τη στρατηγική των συμμαχιών. Ενώ συγχρόνως μιλούσαν και για έναν άνθρωπο, που ήταν απών και από τις δύο συνεδριάσεις… Η χωροταξική απόσταση των δύο κεντρικών κομματικών κτιρίων είναι ακριβώς ένα χιλιόμετρο. Αγνωστη, αντιθέτως, η πολιτική απόσταση που χωρίζει ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και Νέα Αριστερά. Και το κυριότερο; Αβέβαιη ακόμη και αυτή η απόσταση που χωρίζει τα στελέχη των δύο πολιτικών φορέων που βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, τόσο στην Κουμουνδούρου όσο και στην Πατησίων.

Βεβαίως, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά μπορεί να βρίσκονται σε χωριστές πορείες, από την άλλη όμως έχουν κοινούς προβληματισμούς, που ασφαλώς και έχουν ενταθεί μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το αξίωμα του βουλευτή και ό,τι εκείνη έφερε μετά (καθημερινές παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, σημαντική καταγραφή σε τέσσερις δημοσκοπήσεις κ.ά.). Η κακή εικόνα των δύο κομμάτων στις μετρήσεις της κοινής γνώμης επιτείνει, φυσικά, την ανάγκη λήψης δραστικών αποφάσεων στα στρατηγεία - αυτός, άλλωστε, ήταν και ο πυρήνας των δύο συνεδριάσεων...

Σύγκλιση ή συμπόρευση;

Ξεκινώντας από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., που έχει και το άμεσο πρόβλημα δεδομένου ότι ο Αλ. Τσίπρας ήταν δικός του βουλευτής, για το παρασκήνιο της απόφασης, τις αντιδράσεις της ομάδας Πολάκη, αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι, είναι εξόχως διαφωτιστικός ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, στη συνέντευξη που δίνει στην «Εφ.Συν.».

Από εκεί και πέρα, φράση-κλειδί της απόφασης της Π.Γ. ήταν η εξής: «Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των αριστερών ιδεών και αξιών».

Απορρίπτοντας δε τα περί στροφής Φάμελλου, οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι η προχθεσινή απόφαση της Π.Γ., όπως την εισηγήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, θυμίζει την αρχική τοποθέτησή του μόλις έγινε γνωστή η παραίτηση Τσίπρα (στο μεσοδιάστημα υπήρξαν, ωστόσο, τοποθετήσεις που εστίαζαν περισσότερο στις διαφορετικές οπτικές). Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωναν, «άλλο σύγκλιση, άλλο συμπόρευση».

Στο διάστημα που μεσολάβησε άλλωστε, άλλαξαν και οι συνθήκες. Τόσο η βάση όσο και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Π.Γ. ζήτησαν πολιτική ανοιχτών θυρών με τον πρώην πρωθυπουργό-πρώην πρόεδρο του κόμματος. Και ουδείς, ούτε και η σημερινή ηγεσία, μπορούσε να αγνοήσει τα μηνύματα αυτά.

Ενας πυρήνας στελεχών -που όλα είχαν στηρίξει τον Σ. Φάμελλο στις προεδρικές εκλογές- όπως η Ολγα Γεροβασίλη, ο Στέργιος Καλπάκης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο Γιάννης Ραγκούσης, τάχθηκε υπέρ των συγκλίσεων, μέσα από ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο (όπως το έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος σε ανύποπτο χρόνο). Προφανώς με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα σε αυτό (ακριβέστερα επικεφαλής αυτού, όπως τουλάχιστον υποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις).

Χαρακτηριστικά όσα έλεγε στην Π.Γ. ο Θ. Θεοχαρόπουλος: «Στόχος οφείλει να συνεχίζει να είναι η κυβερνώσα προοπτική. Γι’ αυτό μιλήσαμε από την αρχή για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ενας ισχυρός προοδευτικός πόλος». Μάλιστα, συνέχισε, «έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα και οι σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικές. Πιστεύαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ενότητα, στη συσπείρωση, στην ανασύνθεση και στην υπέρβαση στον προοδευτικό χώρο».

Αντίθετος σε όλα αυτά ήταν ο Παύλος Πολάκης, αλλά και ο Τρύφωνας Αλεξιάδης και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Ο βουλευτής Χανίων και διεκδικητής του προεδρικού αξιώματος στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επιμένει στον διασπαστικό, όπως υποστηρίζει, χαρακτήρα της παραίτησης Τσίπρα και διαμηνύει: «Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους». Καθώς δε είναι από εκείνους που δεν καταθέτουν εύκολα τα όπλα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επόμενες κινήσεις του.

EUROKINISSI

Πλειοψηφίες και μειοψηφίες

Πιο οξύ είναι το πρόβλημα στη Νέα Αριστερά, καθώς εκεί δεν υπάρχουν μοναχικοί παίκτες. Εκεί υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες στα κομματικά όργανα (στο Πολιτικό Γραφείο εκτιμάται ότι τα 2/3 ακολουθούν τις θέσεις του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη, κόντρα δηλαδή, στη γραμμή του προέδρου Χαρίτση).

Με διαφωνίες επί της στρατηγικής: Λαϊκό Μέτωπο χωρίς αποκλεισμούς (άρα, δυνητικά, και με τον Αλέξη Τσίπρα εντός του σχήματος) πρεσβεύει η πλευρά Χαρίτση, όταν η πλευρά Σακελλαρίδη αντιπροτείνει ανασυγκρότηση της Ριζοσπαστικής και Ανανεωτικής Αριστεράς, μια πρόταση που απευθύνεται σε όλη την Αριστερά - χαρακτηριστικό είναι ότι έγινε ονομαστική αναφορά και στο ΜέΡΑ25. Η ομάδα του γραμματέα θέτει, μάλιστα, συγκεκριμένες ενστάσεις για εν δυνάμει συνομιλητές: οι χειρισμοί Τσίπρα, οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την εκπαίδευση επί παραδείγματι, είναι μερικές από αυτές, ενώ υποστηρίζουν συν τοις άλλοις ότι καταρρέει πλέον το επιχείρημα περί συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Π.Γ. την εισήγηση Χαρίτση υποστήριξαν μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Νίκος Μπίστης, ο Κώστας Καρπόζηλος, ο Αριστείδης Μπαλτάς. Στον αντίποδα, υπέρ των θέσεων Σακελλαρίδη συντάχθηκαν στελέχη όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Πάνος Λάμπρου, η Εφη Καλαμαρά και ο Πέτρος Καλκανδής.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, επί γραπτών εισηγήσεων πια, με στόχο να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή εντός του Νοεμβρίου, όπου και θα τεθεί το ζήτημα των συνεργασιών, αλλά «προφανώς δεν θα λήξει εκεί», έλεγε στην «Εφ.Συν.» στέλεχος της προεδρικής ομάδας, παραπέμποντας, έτσι, στο Συνέδριο (τον Δεκέμβριο; τον Ιανουάριο;).

Αν ήθελε, πάντως, να δώσει κάποιος τίτλο για την κατάσταση στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτό που μας έλεγε στέλεχος της Πολιτικής Γραμματείας: πρόκειται πια για «οριακή κατάσταση συμβίωσης», ήταν τα λόγια του.