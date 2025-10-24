Αθήνα, 25°C
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Pasok_1020
EUROKINISSI

ΠΑΣΟΚ: Επικεφαλής στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων ο Πέτρος Λάμπρου

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Δ.Κ.
Ποιος τοποθετείται νέος διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη

Τη σύσταση Επιτροπής Ψηφοδελτίων έκανε γνωστή η Χαριλάου Τρικούπη, ορίζοντας ως επικεφαλής το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και του ΠΑΚ, Πέτρο Λάμπρου. Πρόκειται για μια ακόμη πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της εγρήγορσης του κόμματος και της έγκαιρης προετοιμασίας για τις εκλογές εν μέσω δημοσκοπικών πιέσεων, τις οποίες η ηγεσία προσπαθεί να αντιμετωπίσει με προγραμματικές, πολιτικές και οργανωτικές κινήσεις.

Στις ίδιες ανακοινώσεις περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση νέου διευθυντή του πολιτικού γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου αναλαμβάνει Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και ασχολήθηκε με θέματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS.

Εκλεγόταν στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επί 21 συναπτά χρόνια και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του. Ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ. Ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας (1990-1993).

Η Έλενα Αναστασίου αναλαμβάνει Γραμματέας του Δικτύου για τα δικαιώματα του παιδιού και της οικογένειας.

Η κα. Αναστασίου είναι δικηγόρος, απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Robert Schuman ΙΙΙ. Ήταν εκλεγμένη Πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Κοινότητας και Ιστορικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων (2014-2019). Διετέλεσε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, υπεύθυνη του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλος Κ.Π.Ε. και διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Πέτρος Λάμπρου τίθεται επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων.

Ο κ. Λάμπρου σπούδασε Οικονομολόγος στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μέλος του ΠΑΚ με αντιστασιακή δράση και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ από το 1974 έως το 2004 καθώς και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου.

 

ΠΑΣΟΚ: Επικεφαλής στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων ο Πέτρος Λάμπρου

