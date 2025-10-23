Η Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε την εισήγηση Φάμελλου για τον Αλ. Τσίπρα

Τάραξε τα νερά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Σύμφωνα με την εισήγηση της ηγεσίας (που υιοθετήθηκε και στην απόφαση της Π.Γ.) θα επιδιωχθεί άνοιγμα προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, καθώς –όπως τονίζεται– η σχέση μαζί του δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική.
Αναφέρεται επίσης ότι οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Αλ. Τσίπρα μπορεί να είναι παράλληλες, αλλά οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των αριστερών ιδεών και αξιών.
Τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκαν σε συντριπτικό ποσοστό υπέρ της εισήγησης Φάμελλου.
Μεταξύ άλλων, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Καλπάκης σημείωσε με σαφήνεια ότι «η γραμμή που λέει όχι αντιπαράθεση με τον Τσίπρα, αλλά παράλληλες πορείες με στόχο τη σύγκλιση, συγκρατεί τις κοινωνικές και οργανωτικές μας δυνάμεις και είναι συντριπτική πλειοψηφία στη βάση του κόμματος. Αν είχαμε γραμμή υψηλών τόνων, θα είχαμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αυτό εισπράττω όπου περιοδεύω στη χώρα και στις οργανώσεις μας».
Από την πλευρά της η Όλγα Γεροβασίλη δήλωσε πως τάσσεται σταθερά υπέρ των συνεργασιών, οι οποίες χτίζονται κυρίως μέσα στην κοινωνία. Έκανε λόγο για αθροίσματα με κοινές αρχές και αξίες, αλλά και επίγνωση και ειλικρίνεια, τονίζοντας ότι η Αριστερά διαχρονικά αλλάζει μορφή, με μπρος και πίσω, με διασπάσεις και συνθέσεις. «Άλλοι ξεκινήσαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι είμαστε σήμερα εδώ», είπε χαρακτηριστικά για να σπεύσει να προσθέσει ότι «με τις διασπάσεις όμως τελειώσαμε εδώ και μήνες».
Σύμφωνα με την κ. Γεροβασίλη, «ζούμε μέρες αναδιάταξης όλου του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται ψυχραιμία, επιμονή, αντοχή και ωριμότητα σταθερά στη μεγάλη εικόνα και το αναγκαίο για τη χώρα. Πάλεψα και παλέψαμε πολλά χρόνια να μην γίνουμε κόμμα "σκαντζόχοιρος"», για να καταλήξει ότι «κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μακρινό μέλλον όσο κι αν θα βόλευε».
Σύμφωνα με πληροφορίες, και ο Νίκος Παππάς τάχθηκε υπέρ της της εισήγησης Φάμελλου, ζητώντας να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες συνεργασίας. Χαρακτήρισε επίσης ενδεδειγμένη τη δήλωση του Σ. Φάμελλου την ημέρα παραίτησης του Αλ. Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.
Ο Γιάννης Μαντζουράνης από την πλευρά του, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ανταγωνιστικά αλλά συναγωνιστικά και με λογικές όχι αντιπαράθεσης αλλά διαλόγου και σύνθεσης για τη δημιουργία εναλλακτικής προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης, που θα απαλλάξει την πατρίδα μας από το καθεστώς Μητσοτάκη και θα ανοίξει το δρόμο για αλλαγές με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική περηφάνια. Και σε αυτό έχει θέση και ο Αλέξης Τσίπρας».
Όσο για τον Παύλο Πολάκη, που διατύπωσε ενστάσεις μέσα στην Π.Γ., ξεκαθάρισε τη στάση του με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι δεν θεωρεί θετική εξέλιξη την παραίτηση Τσίπρα, επειδή διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Σημείωσε επίσης ότι η όποια απόπειρα Τσίπρα θα κριθεί από το πρόγραμμα που θα εκπέμψει, αφήνοντας πάντως αιχμές για όσα έχει δηλώσει ο πρώην πρωθυπουργός όπως για το «ταμείο εφοπλιστών».
Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ
Η χώρα και η κοινωνία βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στον έβδομο πλέον χρόνο διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής γίνεται κάθε μέρα που περνάει πλειοψηφικό στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και αυτή η αναγκαιότητα για αλλαγή αφορά όλα τα μεγάλα ζητήματα.
Για ακόμα μια φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε τον κατήφορο της τοξικότητας, της έντασης και του διχασμού με την απαράδεκτη και αντισυνταγματική τροπολογία που ψήφισε η ΝΔ για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Μην μπορώντας να αποδεχτεί την ήττα του από τον τίμιο και δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταφεύγει στον αυταρχισμό και την καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων. Η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, που στάθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, απαιτώντας αλήθεια και δικαιοσύνη, θα ακυρώσει στην πράξη αυτή την άθλια τροπολογία.
Ο αγροτικός κόσμος συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εμπαιγμό της κυβέρνησης ως προς τη πληρωμή των επιδοτήσεων, με καθυστερήσεις, μειωμένες καταβολές και απώλεια πόρων, λόγω του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αδράνεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την πανδημία της ζωονόσου της ευλογιάς έχει αποδειχτεί καταστροφική για τους κτηνοτρόφους. Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση μέτρων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου και την αποκατάσταση ζωικού κεφαλαίου και την οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων. Η κυβέρνηση μόλις χθες παρουσίασε ένα μέρος της πρότασής μας για τη συγκρότηση Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής, που θα παρακολουθεί την εξέλιξη της ζωονόσου. Ελπίζουμε να οικειοποιηθούν το σύνολο των προτάσεων μας.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει την επίθεση στην εργασία με την ψήφιση ενός ακόμη αντεργατικού νόμου που φέρνει τη 13ωρη απασχόληση σε έναν εργοδότη, αντί για μείωση του χρόνου εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών, ασφάλεια στην εργασία. Ταυτοχρόνως, επιχειρεί δήθεν να δαμάσει την ακρίβεια με μέτρα κοροϊδία όπως η μείωση των τιμών σε κάποιους κωδικούς, αντί να μηδενίσει τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα, να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, να σπάσει τα καρτέλ που αισχροκερδούν (ενέργεια, διυλιστήρια, τράπεζες) και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κόστος στέγης, ενώ η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει τραγική κυρίως λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό.
Στην εξωτερική πολιτική, είναι αναγκαίο η χώρα να εγκαταλείψει τη στρατηγική του προβλέψιμου και δεδομένου σύμμαχου των ΗΠΑ που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να επιστρέψει στην ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αναγκαιότητα αυτή γίνεται επιτακτική λόγω και των σημαντικών εξελίξεων που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή μας μετά την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, χωρίς προοπτική δίκαιης επίλυσης του Παλαιστινιακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ με λύση δύο κρατών στα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και μετά το ελπιδοφόρο εκλογικό αποτέλεσμα στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα με τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν που δημιουργεί θετικές προσδοκίες για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο.
Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μια προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να είναι η εναλλακτική διέξοδος. Συνεπώς, οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο θα κρίνουν κατά πόσο είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει τονίσει την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα σύγκλισης από τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει να είναι η κυβερνώσα προοπτική του προοδευτικού χώρου και όσο συντηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, ο μόνος κερδισμένος είναι η ΝΔ, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της ακροδεξιάς.
Σε αυτό το περιβάλλον, η παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, από τη θέση του βουλευτή αποτελεί ένα σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. Με Πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση. Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των Αριστερών ιδεών και αξιών.
Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης. Στη Βουλή, στην αυτοδιοίκηση, στους μαζικούς χώρους, στις τοπικές κοινωνίες, στα κινήματα. Με κοινές πρωτοβουλίες, δράσεις, παρεμβάσεις, που θα ενισχύουν τις προοδευτικές θέσεις απέναντι στις δεξιές πολιτικές και θα τις καθιστούν πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία. Για να γυρίσει επιτέλους η χώρα σελίδα με μια προοδευτική κυβέρνηση μακράς πνοής και πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης.
