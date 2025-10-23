Αντιπαράθεση Φάμελλου - Πολάκη στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ

Τι ειπώθηκε μεταξύ του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή του κόμματος αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης επέμεινε στον αρχικό χαρακτηρισμό του για την παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, ότι δηλαδή είναι διασπαστική κίνηση.

Στον Παύλο Πολάκη απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος, που δήλωσε κάθετα αντίθετος με την άποψη ότι συνιστά διάσπαση η πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού.