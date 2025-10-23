Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.1° 22.2°
2 BF
69%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.8° 20.6°
3 BF
64%
Πάτρα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
23°C
23.0° 23.0°
1 BF
75%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
78%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
22.6° 22.6°
2 BF
69%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
46%
Αγρίνιο
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.2° 22.2°
2 BF
70%
Ηράκλειο
Αραιές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.0°
3 BF
64%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.9° 18.8°
4 BF
88%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
83%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.7° 20.4°
2 BF
78%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
22°C
22.5° 22.5°
0 BF
56%
Λαμία
Αίθριος καιρός
21°C
22.3° 20.7°
1 BF
67%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
24°C
23.8° 22.8°
2 BF
78%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
25.0° 22.8°
0 BF
64%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.5° 20.3°
3 BF
81%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
20°C
19.7° 19.7°
3 BF
88%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
58%
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Syriza_1020
EUROKINISSI

Αντιπαράθεση Φάμελλου - Πολάκη στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Νίκος Παπαδημητρίου
Τι ειπώθηκε μεταξύ του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του βουλευτή του κόμματος αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης επέμεινε στον αρχικό χαρακτηρισμό του για την παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, ότι δηλαδή είναι διασπαστική κίνηση.

Στον Παύλο Πολάκη απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος, που δήλωσε κάθετα αντίθετος με την άποψη ότι συνιστά διάσπαση η πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού.

TAGS
Αντιπαράθεση Φάμελλου - Πολάκη στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ

