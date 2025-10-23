Οργή Νέας Αριστεράς και ΠΑΜΕ για την επίθεση των ΜΑΤ κατά παιδιών, γονιών και εκπαιδευτικών

«Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ».

Πολιτικές διαστάσεις παίρνει το νέο περιστατικό άγριας αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, μετά την επίθεση των ΜΑΤ κατά παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών που διαμαρτύρονταν έξω από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο Μεταξουργείο.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει πως ο αυταρχισμός της Νέας Δημοκρατίας «ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού», με το κόμμα της αντιπολίτευσης να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ».

Η ανακοίνωση:

Για ακόμη μία φορά η ΝΔ δείχνει το αυταρχικό της πρόσωπο. Αυτή τη φορά απέναντι σε δασκάλους, γονείς και παιδιά δημοτικού.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής στάσης εργασίας των εκπαιδευτικών έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, συνέβη το αδιανόητο: η αστυνομία επιτέθηκε χωρίς καμία πρόκληση, ρίχνοντας χημικά σε μαθητές δημοτικού, στους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς.

Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ.

Στη μέση της σχολικής χρονιάς, αντί να καλύψει τα κενά, συγχωνεύει τμήματα, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη και πετάει παιδιά έξω από το ολοήμερο.

Αν ο κ. Μητσοτάκης, όταν λέει "ασφάλεια", εννοεί να τρομοκρατεί δασκάλους και παιδιά, τότε ας βγει να το πει καθαρά.

Γιατί πλέον το γνωρίζουμε: η κυβέρνησή του έχει αλλεργία σε οποιονδήποτε και οποιαδήποτε αντιστέκεται στην αντικοινωνική πολιτική που προσπαθεί να επιβάλλει.

Η Νέα Αριστερά στέκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς.

Απαιτούμε:

να αποσυρθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας,

να σταματήσουν οι συγχωνεύσεις,

⁠να καλυφθούν όλα τα κενά.

«Επίθεση με εντολή της κυβέρνησης»

Ανακοίνωση - καταγγελία εξέδωσε και το ΠΑΜΕ, κάνοντας λόγο για εικόνες ντροπής με παιδιά να κλαίνε και να μην μπορούν να αναπνεύσουν.

Αναλυτικά:

Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση που έγινε σήμερα, Πέμπτη 23/10, από την αστυνομία, με εντολή της κυβέρνησης της Ν.Δ., με χημικά, κρότου λάμψης και γκλομπ κατευθείαν στο πρόσωπο μικρών μαθητών, των γονιών τους και εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα πολλοί να τραυματιστούν και άλλοι να αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα.

Για τις εικόνες ντροπής που εκτυλίχθηκαν με παιδιά να κλαίνε, να μη μπορούν να αναπνεύσουν και να ψάχνουν διέξοδο διαφυγής από την αστυνομία που χτυπούσε όποιον έβρισκε μπροστά της ανεξαιρέτως, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας.

Απαιτούμε να αποχωρήσουν τώρα η αστυνομία και τα ΜΑΤ για να συνεχιστεί η διαμαρτυρία εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών και να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των συγκεντρωμένων να παρθούν πίσω οι συμπτύξεις, να μην γίνουν νέες, αντίθετα να καλυφθούν ΤΩΡΑ τα 700 κενά στη ΔΙΠΕ Α' Αθήνας και τα χιλιάδες κενά πανελλαδικά!

Κανένα παιδί έξω από το δημόσιο σχολείο και οποιαδήποτε δομή του!

Λεφτά για υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!

Κάτω τα ξερά σας από τα παιδιά μας, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς τους!