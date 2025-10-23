Δημοσκοπική... εισβολή Τσίπρα

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα φαίνεται πως λειτούργησε απελευθερωτικά, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τις… δημοσκοπήσεις. Δύο εβδομάδες μετά την πολιτική βόμβα που πυροδότησε, το κόμμα του και ο ίδιος καταγράφουν ήδη υψηλά ποσοστά και επιρροή, σε τρεις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες. Κόμμα, βεβαίως, δεν υπάρχει ακόμη…

Στο ερώτημα, πρώτα, πώς αξιολογείται η κίνησή του να παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή, η πλειοψηφία την επιδοκιμάζει στη δημοσκόπηση της εταιρείας MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN (σε δείγμα 1.000 ατόμων, το τριήμερο 13-15 Οκτωβρίου): 47,9% ήταν θετικό (με ισοψηφία μεταξύ του «σίγουρα θετικά» και του «μάλλον θετικά»), όταν το 36,6% έδωσε αρνητική ψήφο (εδώ υπερτερεί το «σίγουρα αρνητικά» με 25,4%).

Ενώ στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκινά από μια αφετηρία του 21,8% που μοιράζεται μεταξύ του «σίγουρα» (9,4%) και του «μάλλον» (12,4%). Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο πρ. πρωθυπουργός συνομιλεί και με ακροατήρια που δύσκολα μπορεί κανείς να διανοηθεί, όπως το 11% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. που θα τον ψήφιζε («σίγουρα ή μάλλον ναι»). Συγχρόνως έχει διεισδυτικότητα στο 29% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο 17% της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Εξάλλου, το 28% θα τον ψήφιζε επειδή θα ανέμενε αποτέλεσμα στη ζωή του, όταν το 19,9% θα έπραττε το ίδιο, προκειμένου να δει δικαιοσύνη, ενώ 17,7% έχει πιο προσωποκεντρικά κίνητρα, καθώς έχει εμπιστοσύνη στον πρ. πρωθυπουργό. Τέλος, 43,5% ζητά αυτοκριτική, όταν 40,8% περιμένει απαντήσεις για το μέλλον.

Το -δυνητικό- ερώτημα για το εάν ο πολίτης θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα απασχόλησε, όπως ήταν αναμενόμενο, και τις άλλες μετρήσεις της κοινής γνώμης: «πολύ πιθανά» το 9,1% και «αρκετά πιθανά» σε ποσοστό 11,1%, δημιουργώντας μια αθροιστική δεξαμενή του 20,2%, ανιχνεύθηκε στη δημοσκόπηση της GPO για τον Ομιλο των «Παραπολιτικών» (δείγμα 1.000 ατόμων το διάστημα 8-11 Οκτωβρίου). Επιπλέον, όμως, το 23,9% πιστεύει ότι η ίδρυση ενός καινούργιου κόμματος υπό την ηγεσία του μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό.

Πρόσθετο ενδιαφέρον έχει η εκλογική συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι ψηφοφόροι του κόμματος του οποίου ηγήθηκε (που σήμερα μοιράζονται μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς κ.ά.): το 65,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι το κόμμα τους θα πρέπει να συνενωθεί με τον καινούργιο φορέα, έναντι 21,7% που θα ήθελε να συνεχίσει να υπάρχει ως αυτόνομο κόμμα. Εκπληξη, το ποσοστό των ψηφοφόρων της Νέας Αριστεράς που τάσσεται υπέρ της συμπόρευσης και αγγίζει το 83,4%.

Στην τρίτη δημοσκόπηση της περιόδου (το διάστημα 13-17 Οκτωβρίου, σε δείγμα 1.107 ατόμων, από την εταιρεία marc για λογαριασμό του ANT1 TV) και στην ερώτηση αν θα ψήφιζαν κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα το 10,2% απάντησε «σίγουρα ναι» και το 13,8% «μάλλον ναι», άρα άθροισμα 24%. (Και στις τρεις μετρήσεις οι δεδηλωμένοι αντίπαλοι -«σίγουρα όχι» είναι σε υψηλά ποσοστά.)

Ομως, η marc θέτει και πρόσθετα ερωτήματα, όπως ποιον προτιμούν οι πολίτες ως πρωθυπουργό - κι εδώ ο Αλ. Τσίπρας είναι στη 2η θέση, πίσω, προφανώς, από τον σημερινό πρωθυπουργό: Πρώτος έρχεται, έτσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 33,9%, με δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα, στο 24,3%, ενώ πολύ πιο πίσω, στην τρίτη θέση, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με 11,3%.

Ενώ και στο ερώτημα για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο Αλ. Τσίπρας προηγείται με 24%, διπλάσιο ποσοστό από τη 2η και τον 3ο, Ζωή Κωνσταντοπούλου (12,8%) και Νίκο Ανδρουλάκη (12,6%), αντιστοίχως. Ενώ στην ερώτηση για την επίδραση ενδεχόμενου κόμματος Τσίπρα στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, 30,8% απάντησε θετικά, 34% ούτε θετικά ούτε αρνητικά και 32,1% απάντησε αρνητικά.

Στο ερώτημα της διεισδυτικότητας ενός νέου κόμματος του πρ. πρωθυπουργού στα υφιστάμενα κόμματα, η συγκεκριμένη μέτρηση καταγράφει ότι το 5,7% των ψηφοφόρων της Ν.Δ. δηλώνει πως θα ψήφιζε το συγκεκριμένο κόμμα «σίγουρα ή μάλλον ναι», όπως, επίσης, και το 23,8% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, το 91,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το 21,7% εκείνων που είχαν επιλέξει το ΚΚΕ, όπως, όμως, και το 24% των υποστηρικτών της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο Αλ. Τσίπρας θα έβρισκε ψήφους, τέλος, και από τους ψηφοφόρους άλλου κόμματος (σε ποσοστό 26,7%), αλλά και από τους αναποφάσιστους (23,5% αυτών). Αίσθηση, τέλος, προκαλεί η ένδειξη ότι θα τον ψήφιζε ακόμη και το 23,2% όσων ψήφισαν Ελληνική Λύση.

Χθες το βράδυ, τέλος, είδε το φως της δημοσιότητας και μια τέταρτη δημοσκόπηση (της Metron Analysis για λογαριασμό του Mega): Οι πολίτες, σε ποσοστό 38%, εκτιμούν ότι ένα κόμμα Τσίπρα θα ταράξει θετικά τα λιμνάζοντα πολιτικά ύδατα. Είναι κάτι που πιστεύει το 59% των κεντροαριστερών ψηφοφόρων και το 50% των αριστερών, που είναι και οι δύο βασικές δεξαμενές. Ενδιαφέρον, όμως, έχει και η διαπίστωση, ότι θετική επίδραση βλέπουν τρεις στους δέκα κεντρώους (35%), κεντροδεξιούς (30%) και δεξιούς (28%).

Κοιτάζοντας, τέλος, όλες τις απαντήσεις των τριών δημοσκοπήσεων (όχι μόνο αυτές που αφορούσαν τον Αλ. Τσίπρα δηλαδή) και δη αυτές που εστιάζουν στην οικονομική κατάσταση των πολιτών, τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, την αίσθηση προοπτικής κ.ά., είναι πρόδηλο ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε φάση καθόδου, όπως ισχυρή είναι και η διαπίστωση του πολιτικού κενού - το θέμα, συνεπώς, είναι ποιος θα βρεθεί να το καλύψει…