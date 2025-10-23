«Αγνωστος υπουργός», «αδίστακτος πρωθυπουργός»

Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ταινίας... Είναι όμως κωδικοποιημένα το συμπέρασμα του ΠΑΣΟΚ στον απόηχο ενός διημέρου γύρω από τον Αγνωστο Στρατιώτη, το οποίο -σύμφωνα με τις ίδιες αναλύσεις- ανέδειξε τον βαθύ διχασμό μεταξύ του υπουργού Αμυνας Νίκου Δένδια και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εξελίχθηκε σε κυβερνητικό βατερλό σε δημόσια θέα.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και δικαιωμένοι από τη σκληρή στάση μετωπικής σύγκρουσης που -όπως έγραψε η «Εφ.Συν.»- εξ αρχής είχαν αποφασίσει να τηρήσουν απέναντι στην κυβέρνηση τόσο για το επίμαχο θέμα όσο και στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής τους αντιμετώπισης.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση εστιάζουν αφ’ ενός στο «γαλάζιο» εσωκομματικό ξεκαθάρισμα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενεργοποιώντας το ρήγμα ανάμεσα σε μέγαρο Μαξίμου και Πεντάγωνο. Αφ’ ετέρου, στην εργαλειοποίηση ενός εθνικού μνημείου, με σκοπό τον διχασμό των πολιτών αλλά και τον αποπροσανατολισμό από τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Μάλιστα, σε συνέχεια ενός σχολίου του Γραφείου Τύπου, που αναφερόταν σε «σαφείς αποστάσεις που κράτησε ο συνειδητά απών από την Ολομέλεια υπουργός Εθνικής Αμυνας» και κατέληγε στην άποψη ότι «οι δελφινομαχίες της Ν.Δ. δεν ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό», ο Νίκος Ανδρουλάκης προέβη χθες και σε μια νέα επιθετική δήλωση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «αποκαλυπτήρια υποκρισίας» και «επίδειξη εσωκομματικής πυγμής πάνω στο μνημείο και πάνω στο σώμα μιας τραυματισμένης κοινωνίας που δεν αντέχει άλλη τοξικότητα».

Μαθήματα

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε «πολιτικά αδίστακτο» τον πρωθυπουργό, καλώντας τον να μην κάνει μαθήματα αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ, καθώς «εμπόδισε συνειδητά τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες, με αντισυνταγματικές ακροβασίες “έπαιξε” με το άρθρο 86, που τώρα ομνύει ότι θα αλλάξει, έστησε παρακρατικούς μηχανισμούς παρακολουθώντας μέχρι και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, επιτίθεται και επιχειρεί να χειραγωγήσει Ανεξάρτητες Αρχές, ασκεί πολιτική προς όφελος των καρτέλ και όλες του οι “μεταρρυθμίσεις” αποδεικνύονται διευθετήσεις συμφερόντων».

Για να καταλήξει, επισημαίνοντας ότι «αυτά δεν είναι δείγματα γραφής ενός βαθιά ευρωπαϊστή και φιλελεύθερου πολιτικού, όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει τον εαυτό του, αλλά ενός πολιτικά αδίστακτου πρωθυπουργού, που βουλιάζει τη χώρα στη διαφθορά και την αναξιοπιστία». Για τον Νίκο Δένδια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος, επιχειρώντας να φωτίσει τη διαφοροποίησή του, ανέφερε από τη Βουλή ότι η πολύωρη συζήτηση για τον Αγνωστο Στρατιώτη γίνεται απόντος του «Αγνωστου υπουργού». Αλλά και η Αννα Διαμαντοπούλου, από την πλευρά της, παρατήρησε (ΣΚΑΪ) ότι «τα εσωκομματικά φαινόμενα, όπως του κ. Δένδια που πρώτα υπογράφει και μετά εκδίδει διαφορετική ανακοίνωση, δεν δείχνουν συνοχή».

Οσον αφορά τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια της συνεδρίασης της Κ.Ο. που προηγήθηκε κινήθηκαν σε κοινή κατεύθυνση, συμφωνώντας με τη στάση του κόμματος. Η Νάντια Γιαννακοπούλου, όπως άλλωστε το είχε πράξει και δημοσίως, εξέφρασε αμφιβολίες, εκτιμώντας ότι υπάρχουν και ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που επιθυμούν καλύτερη περιφρούρηση του μνημείου και ζήτησε να μη δοθεί εντύπωση σύμπραξης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.