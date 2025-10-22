Το «αντίο» του Τσίπρα στον Διονύση Σαββόπουλο

Ο πρώην πρωθυπουργός αποχαιρετά τον μεγάλο καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε από τη ζωή χθες το βράδυ, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό χώρο.

«Ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου σηματοδοτεί και τυπικά το τέλος μιας εποχής. Οι στίχοι και οι νότες του σημάδεψαν τις αγωνίες και τις αναζητήσεις μιας ολόκληρης γενιάς», σχολιάζει εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας.

«Θα συνεχίζουν να ταξιδεύουν και να συναρπάζουν και τις επόμενες, όπως κάθε σημαντικό έργο που αυτονομείται από τον δημιουργό του. "Οι παλιοί μας φίλοι για πάντα φύγαν." Οχι όμως τα παλιά τραγούδια.. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του», καταλήγει ο πρώην πρωθυπουργός.