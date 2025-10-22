Δίκη για παράνομες παρακολουθήσεις - Ανδρουλάκης: Λείπουν μερικά από τα θύματα

Αφήνοντας αιχμές προς τα κυβερνητικά στελέχη και όχι μόνο αποχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το δικαστήριο στο οποίο διεξάγεται η δίκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε στις κάμερες ότι βρίσκεται εκεί για να υπερασπιστεί την τιμή της πατρίδας, επισημαίνοντας παράλληλα πως «λείπουν μερικά από τα θύματα» των παρακολουθήσεων.
Στην συνέχεια τόνισε πως η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί όπως κάθε ευρωπαϊκό κράτος, δηλαδή εύρυθμνα χωρίς να επισκιάζεται από τέτοια σκάνδαλα.
Επισήμανε πως δεν θα επιτρέψει να τους παρακρατικούς μηχανισμούς να αμαυρώνουν το κράτος δικαίου της χώρας και πως θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους.
⇒ Σημειώνεται πως η πολύκροτη δίκη ξεκίνησε σήμερα έπειτα από συνεχείς αναβολές με την κατάθεση του Νίκου Ανδρουλάκη.
