Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
kostas-zahariadis
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ μετατρέπει τα εσωκομματικά της σε εθνικά»

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
«Απαράδεκτο, αδιανόητο και ανεπίτρεπτο», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κουμουνδούρου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει πολιτικά προβλήματα της χώρας τα εσωτερικά ζητήματα της ΝΔ, σχολίασε ο Κώστας Ζαχαριάδης, μετά την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτης. «Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, με τη γραπτή δήλωσή του, διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τον κ. Μητσοτάκη και στο ύφος και στη φρασεολογία και στο περιεχόμενο αναφορικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η χώρα δεν χρειάζεται και δεν αντέχει μικροπολιτικά παιχνίδια από τον κ. Μητσοτάκη. Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί το συντομότερο δυνατό από τον κ. Μητσοτάκη και τη ΝΔ», συμπλήρωσε. «Τα εσωτερικά ζητήματα της ΝΔ ο κ. Μητσοτάκης τα κάνει πολιτικά προβλήματα της χώρας, απαράδεκτο, αδιανόητο και ανεπίτρεπτο», κατέληξε ο κ. Ζαχαριάδης.

Ζαχαριάδης: «Η ΝΔ μετατρέπει τα εσωκομματικά της σε εθνικά»

