«Φαρμακερή» ανάρτηση Δούκα για Μητσοτάκη

Λακωνική αλλά κατηγορηματική ήταν η δήλωση την οποία έκανε ο δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας την Τρίτη, κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το πολυσυζητημένο ζήτημα της νέας τροπολογίας για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.
Ο κ. Δούκας -ο οποίος και πρόσφατα είχε σχολιάσει επικριτικά τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία- έγραψε: «Ο κ. Μητσοτάκης ταλαντεύεται μεταξύ των κομματικών του αδιεξόδων και των ακροδεξιών του φλερτ. Εμείς αταλάντευτα με τη Δικαιοσύνη και την Αλήθεια. Αταλάντευτα με τη Δημοκρατία».
Από το βήμα της βουλής ο κ. Μητσοτάκης τον είχε κατηγορήσει ότι μέχρι τώρα δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή του για καθαρισμό του χώρου «για να παίξει πολιτικά παιγνίδια, ή για να ασκήσει αντιπολίτευση ή γιατί βλέπει τον εαυτό του ως μελλοντικό ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν ξέρω».
