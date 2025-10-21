Ο Αρβανίτης καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να παρέμβουν για την απέλαση Ασλανίδη από την Τουρκία [βίντεο]

Την παρέμβαση της ηγεσίας και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς (The Left) και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, μετά το εξαιρετικά ανησυχητικό περιστατικό αυθαίρετης κράτησης, απαγόρευσης εισόδου και απόπειρας μεταγωγής στο εσωτερικό της Τουρκίας του Έλληνα δημοσιογράφου, Νίκου Ασλανίδη.
Ο Κώστας Αρβανίτης απέστειλε σχετική επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), καθώς και της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ–Τουρκίας, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά των τουρκικών αρχών ως σαφή ένδειξη κλιμάκωσης του αυταρχισμού και κρατικής αυθαιρεσίας στη γειτονική χώρα.
Στην επιστολή του ο Ευρωβουλευτής επισημαίνει:
«Ο δημοσιογράφος Νίκος Ασλανίδης, μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ, κρατήθηκε παράνομα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητος και επιβιβάστηκε βίαια σε τουρκικό περιπολικό με προορισμό το εσωτερικό της Τουρκίας. Μόνο χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του Έλληνα πρόξενου της Αδριανούπολης αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Είναι προφανές ότι ο κύριος Ασλανίδης γλίτωσε από μια κρατική απαγωγή κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.»
Ο Κώστας Αρβανίτης τονίζει ότι το περιστατικό συνιστά ευθεία προσβολή των ευρωπαϊκών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, ενώ προειδοποιεί ότι «σύντομα κάποιος άλλος “ανεπιθύμητος” Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να μην είναι τόσο τυχερός».
Για τους λόγους αυτούς, καλεί:
την Πρόεδρο της Επιτροπής και την Ύπατη Εκπρόσωπο να καταδικάσουν δημόσια το περιστατικό, να ζητήσουν εξηγήσεις από την Τουρκία και να απευθύνουν αυστηρές συστάσεις μέσω των διπλωματικών και πολιτικών οδών,
τα μέλη της Επιτροπής LIBE να εντάξουν το περιστατικό στις εργασίες τους και να διαμαρτυρηθούν θεσμικά για την απαράδεκτη μεταχείριση Ευρωπαίων πολιτών από το καθεστώς Ερντογάν,
και τα μέλη της Μικτής Επιτροπής ΕΕ–Τουρκίας να προβούν σε έντονη διαμαρτυρία στις επαφές τους με Τούρκους αξιωματούχους.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί στο ύψος των αρχών της και να μην ανεχθεί τέτοιου είδους προκλήσεις.
Η ελευθερία του Τύπου και η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών δεν είναι διαπραγματεύσιμες», καταλήγει ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (LEFT).
