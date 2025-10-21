Ανοιγμα Φάμελλου σε Νέα Αριστερά, ΠΑΣΟΚ, αλλά και ΚΚΕ!

Ηχηρό άνοιγμα στα άλλα κόμματα του προοδευτικού τόξου έκανε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια περιοδείας του στη Δράμα. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του (STAR Βορείου Ελλάδος) κατέθεσε την άποψη, δική του και του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ότι «πρέπει να υπάρξει μια ενιαία προοδευτική παράταξη απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Και όσο καθυστερούμε και δεν είμαστε ειλικρινείς με τις προτάσεις μας, μπορεί να κατηγορηθούμε από τους πολίτες ότι τελικά κάνουμε χάρη στον κ. Μητσοτάκη».

Από την αφετηριακή αυτή θέση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. επισήμανε, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, ότι «κρίνονται και μάλιστα θα κριθούν αυστηρά από τους προοδευτικούς πολίτες», για το αν δηλαδή θα στέρξουν στην ιδέα της ενιαίας προοδευτικής παράταξης.

Περισσότερο συγκεκριμένος για τη Νέα Αριστερά διερωτήθηκε «δεν μπορώ να καταλάβω τι μας χωρίζει πλέον», προσθέτοντας ότι «υπήρξε μια διάσπαση, υπήρξε μια αποχώρηση, χάσαμε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Και ο Σ. Φάμελλος πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει για εμένα πλέον κανένας λόγος». «Εν προκειμένω», συνέχισε, «δεν λέμε τα ίδια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Δεν λέμε τα ίδια για τη στελέχωση του Νοσοκομείου της Δράμας; Δεν λέμε τα ίδια για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα; Δεν λέμε τα ίδια για το σχέδιο που θα κάνει αύριο ο κ. Μητσοτάκης;»

Αίσθηση προκάλεσε επίσης η εκτενής αναφορά του στο ΚΚΕ: «Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έπρεπε να είναι μέσα σε μια πρόταση συνεργασιών. Εχω εμπειρίες από την περίοδο που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έβαλε πλάτη και δούλεψε για να γίνει ο Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου. Είναι μια πρόταση που την είχαν επεξεργαστεί τα συνέδρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και αντανακλούσε αυτό που θέλει ο λαός, οι εργαζόμενοι της χώρας μας».

Σε κάθε περίπτωση, εν κατακλείδι, «αυτό είναι μια επιλογή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και δεν θα κρίνω παραπάνω τη στάση του, δεν τη θεωρώ σωστή, αλλά εδώ κρινόμαστε όλοι».

Αναπόφευκτα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα: «Εκανε μια επιλογή, τοποθετήθηκα την ίδια μέρα που έκανε την ανακοίνωση της παραίτησης. Είπα ξεκάθαρα πως τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα και τη δουλειά που έχουμε κάνει μαζί και το κεφάλαιο που έχει, αλλά ταυτόχρονα και τη διαφορετική οπτική που έχουμε όσον αφορά το πού πρέπει να δώσουμε το μεγαλύτερο βάρος». Και από τη θέση του νυν προέδρου του κόμματος «η δική μου επιλογή και εισήγηση και ευθύνη πλέον και δέσμευση είναι η ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για να παίξει τον ρόλο της πρόσκλησης και της ένωσης και της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων».

Μηνύματα Χαρίτση

Περί συνεργασιών μίλησε συγχρόνως και ο Αλέξης Χαρίτσης (Mega News): «Οχι λευκές επιταγές, αλλά καθαρό πρόγραμμα» ήταν η εισαγωγική παρατήρηση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, ενώ μίλησε και για τη διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, θέμα γύρω από το οποίο ακόμη ερίζουν τα στελέχη εκείνης της κυβέρνησης, ανεξαρτήτως της σημερινής κομματικής ταυτότητας που έχουν. «Δεν με ενδιαφέρει το 2015 ή το 2019 – αυτά κρίθηκαν. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα» διεμήνυσε, υπενθυμίζοντας ότι «πρώτη η Νέα Αριστερά έθεσε το ζήτημα του Λαϊκού Μετώπου και των πολιτικών συμμαχιών στη βάση κοινού προγράμματος. Υπάρχουν τρόποι να υπάρξει πολιτική και εκλογική συμμαχία» κατέληξε.