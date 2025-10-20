Αθήνα, 17°C
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
kasselakis
eurokinissi

Ο Στ. Κασσελάκης έκαψε το εξώδικο του Γρ. Δημητριάδη [βίντεο]

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
efsyn.gr
Όπως είπε ο Στ. Κασσελάκης επέστρεψε το εξώδικο «εκεί που ανήκει... προσάναμμα»

Εξώδικο στον Στέφανο Κασσελάκη, πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης –πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (και ανιψιός του) και πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ– που παραιτήθηκε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύμφωνα με σχετικό βίντεο σε ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη στα κοινωνικά δίκτυα, ο Γρ. Δημητριάδης «παρεξηγήθηκε... επειδή στη απάντησή μου στον Άδωνη Γεωργιάδη, του ευχήθηκα να χαίρεται τους "φραπέδες", τους "χασάπηδες", τους Αυγενάκηδες και τον ανιψιό που παρακολουθούσε όλους». 

Με αφορμή το εξώδικο, ο Στ. Κασσελάκης απευθύνει 6 ερωτήσεις στον Γρ. Δημητριάδη, όπως εάν ο ίδιος είχε την πολιτική αρμοδιότητα εποπτείας της ΕΥΠ στον χρόνο που γίνονταν οι παρακολουθήσεις. 

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον Στ. Κασσελάκη να «επιστρέφει», όπως λέει, το εξώδικο «εκεί που ανήκει... προσάναμμα», πετώντας το στη φωτιά του τζακιού του.

