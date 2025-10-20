ΣΥΡΙΖΑ για Μυλωνάκη: Νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης

Η κυριακάτικη εφημερίδα «Documento» αποκάλυψε πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την εμπλοκή του στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento αναφέρεται σήμερα με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «ο εισαγγελικός κλοιός στενεύει γύρω από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία εκκίνησε διαδικασία ελέγχου βάσει της μηνυτήριας αναφοράς της εφημερίδας και του Κώστα Βαξεβάνη».
Ακολούθως υποστηρίζει ότι «ο κυβερνητικός αξιωματούχος ερευνάται για:
- Κακουργηματική παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Ηθική αυτουργία σε παραβίαση δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου.
- Παράνομη χρήση προϊόντος δικαστικού και υπηρεσιακού απορρήτου.
Πρόκειται για κατηγορίες που σχετίζονται με την εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη, όπως έχουν καταδείξει και στελέχη της ΝΔ, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Ακολούθως στρέφει τα πυρά του κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σημειώνοντας: «Σήμερα η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κάλυψε πλήρως τον κ. Μυλωνάκη, ο οποίος καταφέρθηκε με ακραίες εκφράσεις κατά της εφημερίδας και του εκδότη της και με απειλές προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει από την έρευνα της Δικαιοσύνης ή να φιμώσει τις ελεύθερες φωνές της ενημέρωσης. Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό», καταλήγει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου.
